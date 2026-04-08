¿Pierde más puntos? Emelec recibe dos sanciones por no pagarle a estos jugadores

Emelec nuevamente se encuentra en problemas con las sanciones deportivas. El club azul se expone a perder nuevamente puntos en el campeonato ecuatoriano por una sanción en el caso de Tommy Chamba. Además, en las últimas horas se supo de un nuevo castigo.

Emelec no cumplió con un acuerdo con Tommy Chamba y por eso el equipo azul tiene que pagar hasta el viernes o recibirá una sanción de -3 puntos en la LigaPro y se expone a quedar a 1 nueva sanción de perder la categoría en la mesa como le pasó a El Nacional.

A inicios de año, Emelec también recibió una sanción por no cumplir con sus acreedores y eso determinó que tenga una sanción de -3 puntos para este comienzo de la LigaPro. Por lo cual, el club azul no puede recibir más castigos de este tipo en 2026.

Por otro lado, en las últimas horas se supo que Emelec también recibió una sanción en FIFA y no podrá inscribir nuevos jugadores. Ahora el equipo azul fue “castigado” por el caso de Robert Burbano, jugador al que también le debe dinero y no le cumplió en un acuerdo.

La nueva sanción que recibió Emelec. (Captura de pantalla)

En las siguientes horas se espera alguna respuesta oficial de la directiva, que ya reveló estar trabajando para recuperar los 3 puntos con los que fue sancionado a inicios de año. En las siguientes horas, el ‘Bombillo’ tendrá novedades para su posición en la tabla.

Publicidad

Emelec tuvo varias sanciones en FIFA

A comienzos de temporada, Emelec no podía fichar a nuevos jugadores porque llegó a acumular más de 10 sanciones en la FIFA. Por lo cual, no podía inscribir a nuevos jugadores. Ahora este castigo de Burbano es igual y solo si se hacen nuevos fichajes se buscaría el pago.

Encuesta¿Emelec debe perder más puntos en LigaPro? ¿Emelec debe perder más puntos en LigaPro? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis: