Es tendencia:
logotipo del encabezado
Piero Hincapié

Piero Hincapié por fin debutó en la Premier League y así reaccionaron en el Arsenal

Piero Hincapié tuvo su gran debut en la Premier League tras un mes sin jugar en el Arsenal y ya hay reacciones desde Inglaterra.

Por Gustavo Dávila

Piero Hincapié por fin debutó en la Premier League y así reaccionaron en el Arsenal
Piero Hincapié por fin debutó en la Premier League y así reaccionaron en el Arsenal

Luego de más de un mes fuera por lesión, finalmente Piero Hincapié regresó a las canchas con el Arsenal y tuvo su gran debut en la Premier League. Poco más de diez minutos estuvo en cancha y todo el club inglés reaccionó a lo hecho por el ecuatoriano.

“Es grandioso tener a Piero en la cancha. Se vio inmediatamente su agresividad, y su compromiso en cada jugada que realizó, estoy seguro que la hinchada lo amará”, dijo Mikel Arteta, DT del Arsenal sobre el ecuatoriano.

Piero Hincapié ingresó al 82′ por Califlori, jugando como stopper por izquierda y a ratos sumándose al ataque. Los hinchas respaldaron el regreso del ecuatoriano en redes sociales.

“Por fin vemos a Piero”, “Debe jugar, pagamos 52 millones de dólares por su fichaje”, Mientras Califlori esté en ese nivel, Hincapié tendrá que esperar su oportunidad”, escribieron en redes sociales.

Arsenal y Chelsea fueron a ver a TITULAR de Liga de Quito vs. Palmeiras

ver también

Arsenal y Chelsea fueron a ver a TITULAR de Liga de Quito vs. Palmeiras

Piero Hincapié entrenó con normalidad esta semana y ya pudo jugar. Foto: Getty.

Piero Hincapié entrenó con normalidad esta semana y ya pudo jugar. Foto: Getty.

Figura de LigaPro rechaza a Barcelona para fichar por Liga de Quito

ver también

Figura de LigaPro rechaza a Barcelona para fichar por Liga de Quito

Mientras tanto, hace semanas se hablaba de que el Arsenal podría ceder a Hincapié a otro club, esperando que tenga minutos. La Selección de Ecuador también está esperando la regularidad de su defensa titular con miras al Mundial 2026.

Publicidad
Revelan los jugadores de LigaPro suspendidos por amaño de partidos

ver también

Revelan los jugadores de LigaPro suspendidos por amaño de partidos

El contrato de Hincapié con Arsenal

Piero Hincapié tiene con Arsenal un contrato por 1 temporada con obligación de compra al final de la misma. Es casi imposible que el mismo se interrumpa antes y el ecuatoriano tendrá que seguir trabajando para tratar de ganarse un lugar en la consideración de Arteta.

Barcelona no lo quiere y Mario Pineida ya tendría nuevo equipo

ver también

Barcelona no lo quiere y Mario Pineida ya tendría nuevo equipo

¿Dónde ver la Premier League?

La Premier League se podrá ver por ESPN y también los diferentes planes de Disney+ para seguir los partidos de los ecuatorianos Piero Hincapié y Moisés Caicedo.

gustavo dávila
Gustavo Dávila
Lee también
Así quedó el ranking CONMEBOL al Mundial de Clubes 2029 tras las semis de Libertadores
Fútbol de Ecuador

Así quedó el ranking CONMEBOL al Mundial de Clubes 2029 tras las semis de Libertadores

El mensaje de Neymar a Carlo Ancelotti de cara a la Copa del Mundo 2026
Mundial 2026

El mensaje de Neymar a Carlo Ancelotti de cara a la Copa del Mundo 2026

Polémica: anulan penalti de Yamal sobre Vinicius
LaLiga

Polémica: anulan penalti de Yamal sobre Vinicius

Giro inesperado en la Premier League con Liverpool y Manchester United
Europa

Giro inesperado en la Premier League con Liverpool y Manchester United

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo