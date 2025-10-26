Piero Hincapié por fin debutó en la Premier League y así reaccionaron en el Arsenal

Luego de más de un mes fuera por lesión, finalmente Piero Hincapié regresó a las canchas con el Arsenal y tuvo su gran debut en la Premier League. Poco más de diez minutos estuvo en cancha y todo el club inglés reaccionó a lo hecho por el ecuatoriano.

“Es grandioso tener a Piero en la cancha. Se vio inmediatamente su agresividad, y su compromiso en cada jugada que realizó, estoy seguro que la hinchada lo amará”, dijo Mikel Arteta, DT del Arsenal sobre el ecuatoriano.

Piero Hincapié ingresó al 82′ por Califlori, jugando como stopper por izquierda y a ratos sumándose al ataque. Los hinchas respaldaron el regreso del ecuatoriano en redes sociales.

“Por fin vemos a Piero”, “Debe jugar, pagamos 52 millones de dólares por su fichaje”, Mientras Califlori esté en ese nivel, Hincapié tendrá que esperar su oportunidad”, escribieron en redes sociales.

ver también Arsenal y Chelsea fueron a ver a TITULAR de Liga de Quito vs. Palmeiras

Piero Hincapié entrenó con normalidad esta semana y ya pudo jugar. Foto: Getty.

ver también Figura de LigaPro rechaza a Barcelona para fichar por Liga de Quito

Mientras tanto, hace semanas se hablaba de que el Arsenal podría ceder a Hincapié a otro club, esperando que tenga minutos. La Selección de Ecuador también está esperando la regularidad de su defensa titular con miras al Mundial 2026.

Publicidad

Publicidad

ver también Revelan los jugadores de LigaPro suspendidos por amaño de partidos

El contrato de Hincapié con Arsenal

Piero Hincapié tiene con Arsenal un contrato por 1 temporada con obligación de compra al final de la misma. Es casi imposible que el mismo se interrumpa antes y el ecuatoriano tendrá que seguir trabajando para tratar de ganarse un lugar en la consideración de Arteta.

ver también Barcelona no lo quiere y Mario Pineida ya tendría nuevo equipo

¿Dónde ver la Premier League?

La Premier League se podrá ver por ESPN y también los diferentes planes de Disney+ para seguir los partidos de los ecuatorianos Piero Hincapié y Moisés Caicedo.