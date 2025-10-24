Es tendencia:
Revelan los jugadores de LigaPro suspendidos por amaño de partidos

LigaPro sancionó a Gualaceo, Vargas Torres, 22 de Julio y Chacaritas por amaño de partidos pero también inhabilitó a varios jugadores.

Por Gustavo Dávila

Venía siendo un secreto a voces y finalmente fue confirmado, la LigaPro dio un golpe a los grupos de amaño de partidos y sancionó a clubes y jugadores. La Comisión Disciplinaria de la entidad restó puntos y también inhabilitó a decenas de jugadores.

En total son 20 futbolistas los que quedaron suspendidos por dos años de realizar cualquier actividad relacionada al fútbol. Los clubes sancionados fueron Chacaritas, Gualaceo, Vargas Torres y 22 de Julio.

La lista de jugadores de Gualaceo que fueron sancionados está conformada por: Alexi Lemos, Garis Mina, Yeison Nazreno, Jesús Preciado, Michael Obando. De lado de Chacaritas, fueron sancionados: Johan Padilla, Jean Carlos Peña, Darío Bone, Andrés García, Joel Molina, Jeremy Ronaldo, Dylan Luque, Jostyn Cerón, Jesús Almeida, Frank Fernández.

Juan Realpe, Michael Nazareno y Anthony Rosero son los sancionados de 22 de Julio y finalmente Ignacio Bandera y Julio Ayoví de Vargas Torres. Jugadores como Johan Padilla, Garis Mina, Alexi Lemos han sido hasta importantes en LigaPro.

Johan Padilla icnluso fue seleccionado ecuatoriano.

Ataques a jugadores por amaño de partidos

En estos meses se han dado violentos episodios de ataques contra futbolistas por estos grupos. El sensible fallecimiento de Jonathan González y un ataque armado a ‘Cuco’ Angulo son algunos ejemplos.

Antecedentes de casos de amaños de partidos

El otro caso reciente que golpeó al fútbol ecuatoriano fue el de Libertad de Loja, quiénes en noviembre 2023 sufrieron una resta de puntos importante por el mismo tema.

gustavo dávila
Gustavo Dávila
