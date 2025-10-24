Venía siendo un secreto a voces y finalmente fue confirmado, la LigaPro dio un golpe a los grupos de amaño de partidos y sancionó a clubes y jugadores. La Comisión Disciplinaria de la entidad restó puntos y también inhabilitó a decenas de jugadores.

En total son 20 futbolistas los que quedaron suspendidos por dos años de realizar cualquier actividad relacionada al fútbol. Los clubes sancionados fueron Chacaritas, Gualaceo, Vargas Torres y 22 de Julio.

La lista de jugadores de Gualaceo que fueron sancionados está conformada por: Alexi Lemos, Garis Mina, Yeison Nazreno, Jesús Preciado, Michael Obando. De lado de Chacaritas, fueron sancionados: Johan Padilla, Jean Carlos Peña, Darío Bone, Andrés García, Joel Molina, Jeremy Ronaldo, Dylan Luque, Jostyn Cerón, Jesús Almeida, Frank Fernández.

Juan Realpe, Michael Nazareno y Anthony Rosero son los sancionados de 22 de Julio y finalmente Ignacio Bandera y Julio Ayoví de Vargas Torres. Jugadores como Johan Padilla, Garis Mina, Alexi Lemos han sido hasta importantes en LigaPro.

ver también Arsenal y Chelsea fueron a ver a TITULAR de Liga de Quito vs. Palmeiras

Johan Padilla icnluso fue seleccionado ecuatoriano.

ver también Barcelona no lo quiere y Mario Pineida ya tendría nuevo equipo

Ataques a jugadores por amaño de partidos

En estos meses se han dado violentos episodios de ataques contra futbolistas por estos grupos. El sensible fallecimiento de Jonathan González y un ataque armado a ‘Cuco’ Angulo son algunos ejemplos.

Publicidad

Publicidad

ver también Atento Beccacece: Las cinco figuras de Liga de Quito que podrían ser convocadas con Ecuador

Antecedentes de casos de amaños de partidos

El otro caso reciente que golpeó al fútbol ecuatoriano fue el de Libertad de Loja, quiénes en noviembre 2023 sufrieron una resta de puntos importante por el mismo tema.