Piero Hincapié tuvo una gran doble fecha FIFA con la Selección de Ecuador, donde encontró el ritmo necesario y jugó los dos encuentros. Ahora el ecuatoriano regresó a Inglaterra, y revelan lo primero que Arsenal le dijo tras su retorno.

Esta doble fecha FIFA terminó saliendo muy cara para Arsenal, ya que el club perdió a su mejor defensor en Gabriel. El brasileño se lesionó con su selección en un amistoso y eso le abrió la puerta a Hincapié. Ahora el tricolor se encuentra ante la oportunidad de su vida para ser titular.

De acuerdo a la revelación de The Athletic, Arsenal le comunicó a Piero Hincapié, que él será el reemplazante de Gabriel en los próximos partidos que le quedan a los ‘Gunners’. Es una gran responsabilidad para el ecuatoriano y también la oportunidad que estaba esperando.

Al final, Hincapié se terminaría imponiendo a Mosquera, el otro central de Arsenal, por un tema de experiencia, jerarquía, y también perfil, ya que al ser zurdo, se puede asociar muy bien con William Saliba, que cubre el franco derecho en la nueva defensa de los ‘Cañoneros’.

Hincapié sería titular en Arsenal para los partidos que vienen. (Foto: GettyImages)

Ahora Piero también se encuentra ante un desafío muy importante, ya que tendrá que ser titular ante Tottenham, en una nueva edición del North London Derby. Este partido será clave para que Hincapié pueda demostrar que está listo para grandes cosas en Arsenal.

Asimismo, Hincapié también podría tener minutos como lateral por izquierda en Arsenal, todo depende de cómo Arteta administre el estado físico de Calafiori, que ya es muy justo, y el tiempo en cancha que pide otra joya como los es Lewis-Skelly.

Los números de Piero Hincapié en Arsenal

En lo que va de temporada, Hincapié solo ha jugado con Arsenal un poco más de 120 minutos. El ecuatoriano llegó a finales de mercado, luego se lesionó y eso le hizo perderse varios partidos. Solo ha jugado con los ‘Gunners’ un total de 5 partidos entre todas las competencias.

¿A qué hora jugará Arsenal contra Tottenham por la Premier League?

Arsenal enfrentará a Tottenham por la Premier League este domingo, 23 de noviembre de 2025. El encuentro se disputa en el Emirates Stadium, y será transmitido por ESPN y los diferentes planes de Disney+.

