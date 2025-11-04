Revelan siete de los convocados de la Selección de Ecuador para noviembre ¿hay sorpresas?

Los hinchas de Ecuador tendrán que esperar hasta el sábado para conocer la lista completa de convocados para los amistosos de noviembre, sin embargo ya hay nnovedades. Este martes se conocieron algunos de los jugadores llamados por Sebastián Beccacece.

Los más importantes seguro son Moisés Caicedo, Gonzalo Plata y Piero Hincapié, los tres se recuperaron de sus lesiones y molestias por sobrecarga y confirmaron que estarán de vuelta para jugar contra Nueva Zelanda y Canadá en noviembre.

Desde LigaPro, Christian Loor, Jordy Alcívar y Patrick Mercado irán a la Casa de la Selección tras disputar la fecha con Independiente del Valle y estarán ya trabajando con la ‘Tri’. Se suman a Leonardo Campana, quién ya acabó el año con el New England Revolution.

También se realizará un microciclo, del mismo están confirmados solo Jandry Gómez y Mateo Viera. Beccacece adelantó que 2-3 jugadores nuevos serían llamados.

¿Cuándo jugará la Selección de Ecuador?

En el mes de noviembre, la Selección de Ecuador jugará contra Canadá el jueves 13 de noviembre. Mientras que, el 18 de noviembre de 2025 tendrá que enfrentar a Nueva Zelanda. Dos amistosos que pueden consolidar a ‘La Tri’ en el Bombo 2 del sorteo del mundial.

Jeremy Arevalo, figura de Racing de Santander sería una de las sorpresas. Foto: Racing.

