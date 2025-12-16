FIFA incluye a un ecuatoriano en el once The Best por primera vez en su historia

Mientras el Balón de Oro se olvidó de los cracks ecuatorianos, en los premios The Best de la FIFA si incluyeron a uno de nuestros representantes. Por primera vez en la historia del premio. un ecuatoriano está incluido.

William Pacho, campeón de todo con el PSG, fue incluido en el once ideal del año 2025. El central está junto a Virgil Van Dijk en la defensa, acompañados por los laterales Mendes y Hakimi.

No fue el único ecuatoriano nominado, ya que Moisés Caicedo también estuvo entre los más de 30 jugadores que podían ser elegidos por votación. El volante del Chelsea fue superado por Vitinha y Bellingham.

Cuando Pacho se quedó fuera de la lista del Balón de Oro, los hinchas del PSG reclamaron ya que el central fue titular desde su llegada y figura en los seis títulos que ganó.

El premio The Best se lo llevó Ousmane Dembelé como The Best, repitiendo así el premio que ganó con el Balón de Oro como el mejor jugador de la temporada por encima de Lamine Yamal y Mbappé.

Los ganadores de The Best este año

Ousmane Dembelé ganó el premio al mejor jugador masculino, Luis Enrique fue el ganador a mejor entrenador del año. En el fútbol femenino ganaron Aitana Bonmatí y Sarina Weigman.

FIFA once ideal The Best

