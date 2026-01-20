Se fue Jorge Guzmán y ya suenan candidatos a la presidencia de Emelec

Emelec por ahora, no tiene presidente luego de la resolución del Ministerio de Deporte, y en 90 días podría haber un nuevo proceso de elecciones. Tras esto, ya empiezan a sonar los primeros nombres de candidatos.

Christian Noboa, quién públicamente declaró querer ser presidente de Emelec en algún momento, es el que suena con más fuerza. José Auad, candidato en las dos últimas elecciones repetiría su nombre en la papeleta.

En su momento, el representante ‘Chalo’ Vargas también señalaba como un sueño a futuro ser presidente de Emelec, y tras su buena gestión como agente y su llegada con futbolistas, también lo piden algunos hinchas.

Jorge Guzmán mientras tanto declaró que buscará una acción ante la FIFA para revertir la decisión que tomó la institución estatal con su directorio, declarando nulidad.

El ahora ex presidente de Emelec, señaló que si acata la decisión, Emelec descendería a Segunda Categoría por la falta de personas autorizadas para pagar valores pendientes.

Los valores pendientes de Emelec

Los 50 mil dólares corresponden a compromisos pendientes con Elkin Muñoz, John Jairo y Aníbal Leguizamón, además del preparador físico Agustín, quien formó parte del cuerpo técnico de Jorge Célico, así como también a los futbolistas Tommy Chamba y Gilmar Napa.

