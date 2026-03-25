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Selección Ecuador

¿Se le pasó la mano? Beccacece le puso este apodo a Willian Pacho en la Selección de Ecuador

William Pacho recibe un nuevo e inesperado apodo de su entrenador en la Selección de Ecuador, Sebastián Beccacece.

Por Jose Cedeño Mendoza

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Beccacece eligió un nuevo apodo para William Pacho
© GettyImages/ Edit BVBeccacece eligió un nuevo apodo para William Pacho

La Selección de Ecuador jugará sus últimos dos amistosos previo al Mundial 2026 contra Marruecos y Países Bajos. A poco del partido contra la selección africana, a todos sorprendió que el entrenador acabara poniendo un apodo a William Pacho que aplauden los aficionados.

En rueda de prensa, Sebastián Beccacece reconoció que para él William Pacho está a la altura de uno de los mejores centrales del mundo como es Virgil Van Dijk. El neerlandés enfrentará a Pacho el próximo martes y también se verán las caras en la Champions League.

Willian Pacho es el nuevo Van Dijk. Para mí, es el central del presente y del futuro”, aclaró Beccacece en rueda de prensa. El central ecuatoriano vive un gran momento en el PSG y eso lo ha llevado a ser considerado uno de los mejores jugadores.

Pacho también llegó a ser considerado por la FIFA hace pocos meses, cuando entró en el once de los mejores jugadores del mundo en el The Best. El ecuatoriano suena para diferentes equipos, pero con el PSG ha logrado todo y parece se quedará en el club.

Willian Pacho es titular en la Selección de Ecuador. (Foto: GettyImages)

Willian Pacho es titular en la Selección de Ecuador. (Foto: GettyImages)

Ahora mismo la Selección de Ecuador tiene una de las mejores duplas centrales del mundo, puesto que, logró juntar en el mismo equipo a Willian Pacho y Piero Hincapié, que la viene rompiendo en Arsenal. Ambos jugadores, de no tener ninguna lesión, serían titulares en la Copa del Mundo.

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En esta temporada, Pacho ha jugado ya 35 partidos entre todas las competencias. El ecuatoriano ha marcado 2 goles y ha dado 1 asistencia en 3.000 minutos. Además, el futbolista y su equipo son nuevamente candidatos a ganar la Champions League en este año.

El valor de mercado de William Pacho

El valor de William Pacho ya superó ampliamente, por ejemplo, al de Van Dijk. El central de Liverpool solo cuesta ahora, de acuerdo a Transfermarkt, 18 millones de euros. Mientras que, el jugador ecuatoriano tiene ahora mismo un precio de 70 millones de euros.

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En síntesis:

  • Sebastián Beccacece apodó a Willian Pacho como el “nuevo Van Dijk” en rueda de prensa.
  • El defensa del PSG registra 35 partidos, 2 goles y 1 asistencia en esta temporada.
  • Willian Pacho alcanzó un valor de mercado de 70 millones de euros según Transfermarkt.
Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
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