¿Se va gratis? Sergio Quintero podría salir de Emelec y regresar al fútbol del exterior

Uno de los puntos altos en Emelec en esta temporada es Sergio Quintero, sin embargo el futuro del volante ecuatoriano no está asegurado en LigaPro para el 2026. Este martes se conoció que el jugador tiene varias ofertas para regresar al fútbol del exterior.

Según el periodista Álvaro Riera, Sergio Quintero tiene ofertas de China, Rusia y una de Colombia para el 2026. Ante las más de cinco ofertas, Quintero no seguiría en el club el próximo año.

El futbolista tiene contrato hasta diciembre del 2026 por lo que dejaría ingresos al club si es que negocian con Emelec. También hay temor en los hinchas que el jugador pueda irse libre por los salarios impagos.

Quintero llegó como agente libre proveniente de Segunda Categoría y ya se afianzó de regreso a la primera división y ahora tendría una oportunidad más en el exterior.

Sergio Quintero estuvo en Portugal en el SC Corvilha.

Los jugadores que ya dejaron Emelec en junio

Tommy Chamba, Jeremy Valverde, Cristhian Valencia, Joao Quiñónez, Gianluca Espinoza, John Jairo Sánchez y Jostin Mina fueron los futbolistas que ya dejaron Emelec en el primer semestre.

Las estadísticas de Sergio Quintero en Emelec en este 2025

El volante ecuatoriano Sergio Quintero lleva 16 partidos jugados esta temporada y ha dado una asistencia. Es de los más regulares en LigaPro y Copa Ecuador en este año.