Es tendencia:
logotipo del encabezado
Emelec

¿Se va gratis? Sergio Quintero podría salir de Emelec y regresar al fútbol del exterior

El volante ecuatoriano Sergio Quintero dejaría Emelec en diciembre para volver al exterior con cinco ofertas recibidas.

Por Gustavo Dávila

Sigue a Bolavip en Google!
¿Se va gratis? Sergio Quintero podría salir de Emelec y regresar al fútbol del exterior
¿Se va gratis? Sergio Quintero podría salir de Emelec y regresar al fútbol del exterior

Uno de los puntos altos en Emelec en esta temporada es Sergio Quintero, sin embargo el futuro del volante ecuatoriano no está asegurado en LigaPro para el 2026. Este martes se conoció que el jugador tiene varias ofertas para regresar al fútbol del exterior.

Según el periodista Álvaro Riera, Sergio Quintero tiene ofertas de China, Rusia y una de Colombia para el 2026. Ante las más de cinco ofertas, Quintero no seguiría en el club el próximo año.

El futbolista tiene contrato hasta diciembre del 2026 por lo que dejaría ingresos al club si es que negocian con Emelec. También hay temor en los hinchas que el jugador pueda irse libre por los salarios impagos.

Quintero llegó como agente libre proveniente de Segunda Categoría y ya se afianzó de regreso a la primera división y ahora tendría una oportunidad más en el exterior.

¡Bombazo! Hernán Barcos recibió ofertas de LigaPro

ver también

¡Bombazo! Hernán Barcos recibió ofertas de LigaPro

Sergio Quintero estuvo en Portugal en el SC Corvilha.

Sergio Quintero estuvo en Portugal en el SC Corvilha.

¡ÚLTIMA HORA! FEF sanciona a Guayaquil City y pierden el título de Serie B

ver también

¡ÚLTIMA HORA! FEF sanciona a Guayaquil City y pierden el título de Serie B

Los jugadores que ya dejaron Emelec en junio

Tommy Chamba, Jeremy Valverde, Cristhian Valencia, Joao Quiñónez, Gianluca Espinoza, John Jairo Sánchez y Jostin Mina fueron los futbolistas que ya dejaron Emelec en el primer semestre.

Publicidad
Ricardo Adé dejaría Liga de Quito por un grande de América

ver también

Ricardo Adé dejaría Liga de Quito por un grande de América

Las estadísticas de Sergio Quintero en Emelec en este 2025

El volante ecuatoriano Sergio Quintero lleva 16 partidos jugados esta temporada y ha dado una asistencia. Es de los más regulares en LigaPro y Copa Ecuador en este año.

Fichajes top: El club que quiere juntar a Claudio Spinelli con Christian Cueva

ver también

Fichajes top: El club que quiere juntar a Claudio Spinelli con Christian Cueva

gustavo dávila
Gustavo Dávila
Lee también
¡Bombazo! Hernán Barcos recibió ofertas de LigaPro
Fútbol de Ecuador

¡Bombazo! Hernán Barcos recibió ofertas de LigaPro

Joao Rojas a un jugador de Libertad: "Me pasabas las aguas"
Fútbol de Ecuador

Joao Rojas a un jugador de Libertad: "Me pasabas las aguas"

¡ÚLTIMA HORA! FEF sanciona a Guayaquil City y pierden el título de Serie B
Fútbol de Ecuador

¡ÚLTIMA HORA! FEF sanciona a Guayaquil City y pierden el título de Serie B

¿Qué canal pasa la semifinal de Copa Sudamericana entre Atlético Mineiro vs Independiente del Valle?
Fútbol de Ecuador

¿Qué canal pasa la semifinal de Copa Sudamericana entre Atlético Mineiro vs Independiente del Valle?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo