La llegada del Inter Miami con Messi a Ecuador no deja de sorprender a los aficionados y de que surjan todo tipo de especulaciones. Ahora se reveló que el equipo que los enfrentaría es Barcelona SC, y para esto, el ‘Ídolo’ aparentemente ganaría una fortuna.

De acuerdo a la revelación de Christian Carrasco, Barcelona SC no ganaría 500 mil dólares como se reveló hace pocas horas, sino que el promotor colombiano que estaría buscando el partido en Ecuador, estaría dispuesto a pagarle a BSC más de 1.5 millones de dólares.

Con esto, Barcelona SC generaría un ingreso extras sin precedentes, ya que este no sería un evento como la ‘Noche Amarilla‘, sino que sería un evento aparte, donde cobraría dicha cantidad. A más de uno sorprende que en un partido contra el Inter Miami, también se le pague al otro equipo.

Un partido entre Barcelona SC y el Inter Miami se viene especulando desde 2024, no obstante, por diferentes motivos, el encuentro no se había podido realizar. Ahora, todo parece indicar que el ‘Ídolo’ le cumplirá el “sueño” a sus hinchas de tener a Lionel Messi al frente.

Lionel Messi vendría con el Inter Miami a Ecuador. (Foto: GettyImages)

Desde Barcelona SC no se ha oficializado “nada” respecto a esta posible llegada del Inter Miami. El ‘Ídolo’ guarda silencio respecto a todo lo que tenga planificado en 2026, ya que también jugará su tradicional ‘Noche Amarilla’ donde suele invitar a estrellar mundiales.

Publicidad

Publicidad

¿Cuánto cobraría el Inter Miami?

ver también Arsenal identifica a este jugador como el ‘Dembélé ecuatoriano’ y lo quiere fichar ya

A inicios de 2025, cuando estuvo jugando en Perú contra Universitario de Deportes, se reveló que el Inter Miami estaría cobrando algo más de 2 millones por jugar este tipo de partidos. Este monto, no sería cubierto por Barcelona SC, sino por la empresa encargada del evento.

Encuesta¿Crees que Barcelona SC cobrará esta fortuna por jugar con el Inter Miami? ¿Crees que Barcelona SC cobrará esta fortuna por jugar con el Inter Miami? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis:

Barcelona SC podría ganar más de 1.5 millones de dólares por el partido.

podría ganar más de por el partido. El equipo que enfrentaría al Inter Miami con Lionel Messi sería el Barcelona SC.

sería el Barcelona SC. El Inter Miami cobró más de 2 millones de dólares por jugar en Perú a inicios de 2025.

Publicidad