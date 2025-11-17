Segundo Castillo sonó con mucha fuerza para llegar a Delfín y ser su nuevo técnico, tras la aparatosa salida de Patricio Urrutia. Sin embargo, el entrenador ecuatoriano terminó siendo rechazado, ya que el equipo manabita se decantó por otra opción.

El DT elegido por Delfín para ser su nuevo técnico es Juan Manuel Zubeldía, que previamente había dirigido a Leones del Norte. El DT argentino llegaría al país en las próximas horas para ser oficializado como el nuevo técnico de Delfín y acabar la temporada.

Zubeldía no siguió en Leones del Norte, tras una suspensión en la Serie B. Por lo cual, Esteban Paz lo reemplazo con la dupla de Édison Méndez y ‘La Sombra’ Espinoza. Ahora el hermano de Luis Zubeldía, volverá a probar suerte como DT principal en Ecuador.

Con esto, se confirma que Segundo Castillo se queda nuevamente sin la opción de ser DT de otro equipo de LigaPro. El ex técnico de Barcelona SC no vuelve a primera división desde su paso por el ‘Ídolo’. Tendrá que seguir esperando para regresar a la LigaPro.

Segundo Castillo dejó Barcelona SC a mitad de temporada. (Foto: GettyImages)

Otro de los equipos interesados en Segundo Castillo es El Nacional, sin embargo, este interés se tiene que confirmar en 2026, y cuando el equipo también logre solucionar sus problemas económicos y así armar un proyecto sólido. El ‘Mortero’ es una leyenda del ‘Bi-Tri’.

Publicidad

Publicidad

Los números de Segundo Castillo en Barcelona SC

ver también Se revela el verdadero motivo por el cual Enner Valencia dejó la Selección de Ecuador

Con el buzo de Barcelona SC, Segundo Castillo dirigió un total de 32 partidos, desde que asumió como fijo a finales de 2024. El DT ganó 15 partidos, empató 7 y terminó perdiendo 10. Su equipo fue eliminado de todos los torneos CONMEBOL en el primer semestre.

El puesto de Delfín en la LigaPro

Delfín se encuentra en el último lugar del segundo hexagonal de la tabla de posiciones, y estuvo muy cerca de pelear el descenso, pero se salvó. Aunque en este hexagonal solo ha podido ganar 1 partido.

Publicidad

Publicidad

En síntesis: