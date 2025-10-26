El buen presente de Jeremy Arevalo y Michael Hoyos hace que Sebastián Beccacece piense en un nuevo delantero para la Selección de Ecuador, con la duda de sacar a Enner Valencia o Kevin Rodríguez, ante esto este último le mandó un claro mensaje. El delantero marcó un doblete de verdaderos golazos en Bélgica.

Por la fecha 12 de la primera división belga, el Union Gilloise ganó 2-0 al STVV con un doblete de golazos del ecuatoriano. En el primero, Rodríguez corrió por la banda zurda, recortó para adentro y sacó un remate lejano esquinado para el 1-0.

En el segundo, Rodríguez volvió a hacer uso de su velocidad, ingresó al área y con la marca de dos defensas, sacó un fuerte remate que se metió al ángulo, dejando sin opciones para el arquero.

Con esto, Kevin Rodríguez y el Union Gilloise sigue líder en la tabla con tres puntos de ventaja sobre el Club Brujas. Rodríguez es uno de los fijos de la Selección de Ecuador para el Mundial 2026.

Las estadísticas de Kevin Rodríguez en este 2025

Rodríguez lleva 15 partidos en esta temporada, ha anotado 9 goles y 1 asistencia, esto pese a que su promedio de minutos por partido no llega ni a los 45 minutos por encuentro.

