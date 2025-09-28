¿Sorpresa en la Tri? Revelan el primer convocado de Ecuador para octubre

En medio de la emoción del cierre de la fase regular de LigaPro, en la prensa local dieron a conocer que Sebastián Beccacece tiene a su primer convocado para la Selección de Ecuador para los amistosos de octubre. La ‘Tri’ tendría ya su primera sorpresa.

Según el periodista Ligner Mendoza, Jesús Polo, jugador del Delfín SC prestado desde Liga de Quito, será parte del microciclo de octubre. El lateral y defensor ya ha sido parte de la Tri como invitado en convocatorias anteriores.

Beccacece en más de una ocasión ha tomado en cuenta a los juveniles de LigaPro, en el caso de Polo ya es la segunda convocatoria. En llamados anteriores no entró a la lista final de partidos.

Salvo Darwin Guagua, Denil Castillo y Patrick Mercado, Ecuador no ha incluido a invitados a las listas definitivas desde hace varias jornadas de Eliminatorias. La ‘Tri’ ya solo piensa en llegar de la mejor manera al Mundial.

Jesús Polo – Liga de Quito.

La Selección de Ecuador quiere sumar en sus amistosos de octubre, noviembre y marzo del próximo año para escalar en el ranking FIFA. La ‘Tri’ busca meterse en el bombo 2 del sorteo del Mundial.

Los partidos de la Selección de Ecuador en octubre

Estas son las fechas y amistosos de Ecuador en octubre:

Estados Unidos vs. Ecuador

10 de octubre de 2025, 20:30 (hora local)

10 de octubre de 2025, 20:30 (hora local) México vs. Ecuador

14 de octubre de 2025, 21:30 (hora local)

​Guadalajara, México

¿Cuándo se realizará el sorteo del Mundial 2026?

El sorteo del Mundial de 2026 se realizará el próximo 5 de diciembre en los Estados Unidos. El ranking se bloqueará después de los amistosos de noviembre y todos los clasificados sabrán en que bombo están y el fixture que les espera. Será un sorteo de 12 grupos con 4 países por grupo.