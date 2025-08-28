Es tendencia:
Sorpresa mundial: Independiente del Valle compró un equipo en Brasil

Independiente del Valle sigue ampliando su portafolio de equipos y ahora compró a un club de la primera de Brasil.

Por Jose Cedeño Mendoza

IDV habría comprado este equipo en Brasil.
Este jueves 28 de agosto de 2025 se reveló que Independiente del Valle vuelve a marcar un hito en el deporte sudamericano y ahora compró un equipo en Brasil. El club ecuatoriano ya posee clubes en Colombia y España y ahora se mueve hasta Brasil.

De acuerdo a la información revelada por MrOffsider, Independiente del Valle ya habría comprado al Coritiba de Brasil. Este histórico club del fútbol brasileño ahora pertenecería a la gigante estructura que ha conformado el equipo ecuatoriano.

Con esta compra, Independiente del Valle sigue dando pasos gigantes en ampliar el que ya es uno de los mejores proyectos del fútbol sudamericano y mundial. Ahora se espera que ya se empiece a tomar decisiones en el club que ahora pelea por ascender al Brasileirao.

En Ecuador Independiente del Valle tiene dos equipos más, uno que compite en la Serie B, Independiente Juniors y otro femenino, Dragonas Independiente del Valle. Este proyecto deportivo no tiene precedentes en el fútbol ecuatoriano y en los grandes equipos de la LigaPro.

Jesé jugó en Coritiba hace pocos años. (Foto: GettyImages)

En las siguientes semanas se anunciaría de manera oficial la compra del club brasileño y cómo será la administración que el club ecuatoriano designe para el equipo brasileño.

Los equipos que son propiedad de Independiente del Valle

El grupo de Independiente del Valle está conformado por los siguientes equipos: Numancia, Atlético Huila, Dragonas Independiente del Valle e Independiente Juniors. A todos estos equipos se uniría en las próximas semanas o meses el Coritiba de Brasil.

