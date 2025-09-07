Era una de las promesas del fútbol ecuatoriano y hasta era considerado el “nuevo Moisés Caicedo”, sin embargo el volante Óscar Zambrano sorprende a todos y tiene un insólito nuevo club. El ‘tricolor’ no fue comprado por el Hull City de Inglaterra y se va a Eslovenia.

Mediante sus redes sociales oficiales, el NK Maribor de Eslovenia anunció la contratación de Óscar Zambrano. El jugador estaba entrenando en Liga de Quito a la espera que finalice su sanción por dopaje.

El Hull City tenía opción de ficharlo una vez finalizado su préstamo pero el equipo de la Championship no ejecutó su opción de compra. Resta solo saber los detalles de la venta del jugador, su contrato es hasta el 2029.

En diciembre 2023 había una oferta de firme del AFC Bournemouth por más de 7 millones de dólares, sin embargo la nueva directiva no lo vendió y en febrero 204 dio positivo por dopaje.

Maribor anuncia oficialmente a Óscar Zambrano.

Al conocerse la noticia, los hinchas de Liga de Quito reclamaron que el futbolista haya sido vendido por al menos 5 millones de dólares o sería otro error de la actual directiva.

Al mismo tiempo, otros cuestionan que Zambrano se haya ido a Eslovenia en lugar de pelear un lugar en Liga de Quito. Con rodaje, todo apuntaba a que podría haber sido convocado para el Mundial 2026.

Los números de Óscar Zambrano tras su breve paso por Europa

Con la camiseta de Hull City, Óscar Zambrano apenas alcanzó a jugar 8 partidos entre todas las competencias. El volante marcó 1 gol y dio 1 asistencia. Solo sumó en cancha un poco más de 300 minutos. Hasta el final, Hull City amagó con pagar su transferencia.

El valor de mercado de Óscar Zambrano

Óscar Zambrano tiene un valor de transferencia de 2.5 millones de dólares, según el portal Transfermark. No obstante, el jugador ecuatoriano no sería transferido por este valor al estar ya varios meses sin jugar. No se descarta un nuevo préstamo con opción.