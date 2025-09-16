Es tendencia:
logotipo del encabezado
Emelec

Revelan que Diogo Bagüí le pidió esta fortuna a Emelec para renovar su contrato

Diogo Bagüí está en el ojo de la polémica después de que revelaran el sueldo que le pidió a Emelec para renovar su contrato.

Por Jose Cedeño Mendoza

Bagüí habría pedido esta fortuna a Emelec para renovar
© API/ Edit BVBagüí habría pedido esta fortuna a Emelec para renovar

La renovación de Diogo Bagüí en Emelec sigue dando de que hablar, ya que ahora un propio directivo del club reveló cuánto pidió de salario el jugador ecuatoriano. El futbolista termina contrato a finales de 2025, y ahora parece casi imposible que siga en el ‘Bombillo’.

Fue el mismo vicepresidente de Emelec, Luis Barrezueta, el que escribió en sus redes sociales que Diogo Bagüí le llegó a pedir a Emelec más de 25 mil dólares de salario mensual para renovar su contrato. El futbolista estaría ganando menos de 2 mil dólares.

El central ecuatoriano es uno de los talentos más importantes del fútbol ecuatoriano, sin embargo, el vicepresidente del club dice que el jugador estaba negociando unos precontratos en Estados Unidos y México con otros equipos. Esto no habría gustado mucho.

Por otro lado, también se ha revelado que Diogo Bagüí también puede llegar “gratis” a Barcelona SC en lo que supondría una nueva “traición” que dolería en el equipo azul. La hinchada ahora mismo pide su titularidad, tras la dura goleada contra Barcelona SC.

Mikel Arteta deja una insólita respuesta al tiempo que jugó Hincapié: “Esa es la mentalidad…”

ver también

Mikel Arteta deja una insólita respuesta al tiempo que jugó Hincapié: “Esa es la mentalidad…”

Barrezueta es el segundo vicepresidente de Emelec. (Foto: Captura de pantalla)

Barrezueta es el segundo vicepresidente de Emelec. (Foto: Captura de pantalla)

En Emelec no querían dejar ir “gratis” a una de sus grandes figuras, sin embargo, ahora todo parece indicar que así se dará la salida del central. En el momento de mayor emergencia para el ‘Bombillo’ el club acudió a su joven central que se ganó rápidamente un lugar.

Publicidad
Atentos en LigaPro: FIFA pagará esta fortuna a los equipos que tengan convocados al Mundial 2026

ver también

Atentos en LigaPro: FIFA pagará esta fortuna a los equipos que tengan convocados al Mundial 2026

Los números de Diogo Bagüí en toda la temporada

En todo el curso de 2025, Diogo Bagüí ha jugado un total de 24 partidos entre todas las competencias. El joven central ecuatoriano no ha marcado goles ni dado asistencias, pero su regularidad lo llevó a estar sobre el césped ya un total de 2100 minutos.

Diogo Bagüí sería el mejor pagado de Emelec

Ahora mismo, si Emelec renovara a Diogo Bagüí por esta gigante cifra, el joven central pasaría a ser el mejor pagado del ‘Bombillo’ junto a otras figuras como Luis Fernando León o Pedro Ortiz.

Encuesta

¿Qué debería hacer Emelec?

YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad
jose cedeño mendoza
Jose Cedeño Mendoza
Lee también
De Arruabarrena y su drástica respuesta al periodista que lo llamó “niña” en el Clásico
Fútbol de Ecuador

De Arruabarrena y su drástica respuesta al periodista que lo llamó “niña” en el Clásico

¿No vuelven hasta el 2026? La drástica sanción que le caería al Capwell tras el Clásico del Astillero
Fútbol de Ecuador

¿No vuelven hasta el 2026? La drástica sanción que le caería al Capwell tras el Clásico del Astillero

Efecto Clásico del Astillero: Los jugadores que dejarían Emelec para el 2026
Fútbol de Ecuador

Efecto Clásico del Astillero: Los jugadores que dejarían Emelec para el 2026

La insólita declaración de Beccacece contra la Selección de Ecuador: "No creo que haya hecho los méritos"
Fútbol de Ecuador

La insólita declaración de Beccacece contra la Selección de Ecuador: "No creo que haya hecho los méritos"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo