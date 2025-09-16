La renovación de Diogo Bagüí en Emelec sigue dando de que hablar, ya que ahora un propio directivo del club reveló cuánto pidió de salario el jugador ecuatoriano. El futbolista termina contrato a finales de 2025, y ahora parece casi imposible que siga en el ‘Bombillo’.

Fue el mismo vicepresidente de Emelec, Luis Barrezueta, el que escribió en sus redes sociales que Diogo Bagüí le llegó a pedir a Emelec más de 25 mil dólares de salario mensual para renovar su contrato. El futbolista estaría ganando menos de 2 mil dólares.

El central ecuatoriano es uno de los talentos más importantes del fútbol ecuatoriano, sin embargo, el vicepresidente del club dice que el jugador estaba negociando unos precontratos en Estados Unidos y México con otros equipos. Esto no habría gustado mucho.

Por otro lado, también se ha revelado que Diogo Bagüí también puede llegar “gratis” a Barcelona SC en lo que supondría una nueva “traición” que dolería en el equipo azul. La hinchada ahora mismo pide su titularidad, tras la dura goleada contra Barcelona SC.

En Emelec no querían dejar ir “gratis” a una de sus grandes figuras, sin embargo, ahora todo parece indicar que así se dará la salida del central. En el momento de mayor emergencia para el ‘Bombillo’ el club acudió a su joven central que se ganó rápidamente un lugar.

Los números de Diogo Bagüí en toda la temporada

En todo el curso de 2025, Diogo Bagüí ha jugado un total de 24 partidos entre todas las competencias. El joven central ecuatoriano no ha marcado goles ni dado asistencias, pero su regularidad lo llevó a estar sobre el césped ya un total de 2100 minutos.

Diogo Bagüí sería el mejor pagado de Emelec

Ahora mismo, si Emelec renovara a Diogo Bagüí por esta gigante cifra, el joven central pasaría a ser el mejor pagado del ‘Bombillo’ junto a otras figuras como Luis Fernando León o Pedro Ortiz.

