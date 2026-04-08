¡Última hora! Christian Lara irá a prisión por robo a mano armada ¿cuándo sale?

Christian Lara no tuvo éxito en la pedida de medidas cautelares y desde hoy será trasladado a la cárcel. Juez dictó prisión preventiva contra el histórico volante ecuatoriano tras su participación en robo a mano armada.

El volante que pasó por Liga de Quito, Barcelona y la Selección de Ecuador, al igual que los otros detenidos irán a prisión para asegurar su presencia en el resto del proceso, es decir no puedan salir del país.

Según la resolución judicial, los elementos presentados por la Fiscalía permiten presumir la existencia de un delito de acción penal pública y la participación directa de los detenidos. Este miércoles se conoció que el ex jugador fue golpeado bruscamente.

De igual forma, al ser un delito con pena superior a un año de privación de libertad, la prisión preventiva era la única medida que podía recibir Lara por su delito flagrante.

Ahora el volante tendrá que esperar que la Justicia no le imponga la sentencia en firme, lo que haría que el jugador pase más años en la cárcel. El jugador tiene 45 años de edad.

Christian Lara jugó el mundial con Ecuador

En su mejor momento, entre 2004 y 2007, el ‘Diablito’ Lara llegó a jugar con la Selección de Ecuador en el Mundial de 2006. Lara forma parte de la camada más importante en la historia del fútbol nacional, hasta ahora, tuvo minutos ante Alemania e Inglaterra en los octavos de final.

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Christian Lara fue detenido en flagrancia ayer.

En resumen