Todo Ecuador consternado: Técnico Universitario podría seguir en la Serie A para 2026

Los hinchas de Técnico Universitario rompieron en llanto el pasado sábado, 29 de noviembre de 2025, cuando se confirmó que eran el último equipo en perder la categoría en Ecuador. El ‘Rodillo Rojo’ no pudo con el Manta y acabaron penúltimos en el cuadrangular, pero ahora todo puede cambiar.

De acuerdo a las diferentes informaciones, Técnico Universitario aún tiene una luz de esperanza para quedarse en la Serie A en 2026. ¿El motivo? Que la FEF descienda por oficio a El Nacional, y lo mande al final de la tabla de posiciones del cuadrangular.

Con esto, se confirmaría que El Nacional y Vinotinto del Ecuador serían los equipos descendidos en Ecuador para el 2026 y sería una salvación de último momento para Técnico Universitario. El ‘Rodillo Rojo’ se quedaría en primera para la siguiente temporada.

Por otro lado, también está la opción de que hayan 3 descendidos en la LigaPro, por lo cual, esto beneficiaría a 9 de Octubre en la Serie B, con lo cual, de rebote se metería en primera. Eso condenaría a Técnico Universitario a finalmente perder la categoría en Ecuador.

Técnico Universitario se podría quedar en primera división. (Foto: Imago)

Se espera que en la jornada de este martes 2 de diciembre de 2025 se revele la decisión final de la FEF con respecto a la sanción de El Nacional. Desde el equipo ‘Militar’ se está trabajando para no descender y solo salir con un castigo de puntos que lo mantengan en primera.

La tabla de posiciones del cuadrangular del descenso

Los dos equipos que perdieron la categoría en la Serie A son Técnico Universitario y Vinotinto del Ecuador. No obstante, están a la espera de lo que suceda con El Nacional.

¿Por qué El Nacional puede descender en la LigaPro?

El Nacional podría terminar descendiendo en Ecuador porque el equipo militar no pagó en 3 ocasiones su deuda y eso por reglamento es penado con el descenso por oficio. Desde el ‘Bi-Tri’ se ha revelado que se cumplió con uno de los pagos y esperan noticias.

