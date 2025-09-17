Los equipos de LigaPro empiezan a pensar también en refuerzos de plantillas para la siguiente temporada, uno de ellos es Liga de Quito. Los ‘albos’, con algo de sorpresa van por otro jugador de Independiente del Valle.

Liga de Quito va por el fichaje de Juan Cazares, para el siguiente año. El enganche llegó a IDV tras varios años en el exterior pero no se pudo consolidar como titular.

Con el objetivo de conseguir mayor rodaje, Juan Cazares analizaría un traspaso a Liga. Los ‘albos’ ya lo contactaron a mitad de temporada pero entre sus aspiraciones económicas y su historial de indisciplina, no progresó la negociación.

Liga de Quito tiene otra vez como prioridad el fichaje del reemplazo de Jhojan Julio, sin embargo en ningún mercado hubo tal refuerzo. Los hinchas reclaman un volante creativo.

Juan Cazares estuvo años en Brasil y Argentina antes de volver a Ecuador.

La noticia no le cayó bien a los hinchas de Liga quiénes recordaron ya el fichaje de Jeison Medina de IDV. El colombiano costó 1 millón de dólares y apenas lleva dos goles en el año.

Los fichajes de Liga de Quito para este 2025

Kevin Minda, Yeltzin Erique, Alexis Villa, Carlos Gruezo, Ruddy Mina, Lautaro Pastrán, Alejandro Cabeza, Alexander Alvarado, Jeison Medina son los nuevos refuerzos para este 2025 en Liga de Quito.