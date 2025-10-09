Es tendencia:
logotipo del encabezado
Seleccion Ecuador

Michael Estrada la rompe en Liga de Quito, pero por este grave motivo no sería convocado a Ecuador

A Michael Estrada lo dejan fuera de la Selección de Ecuador, pese a que sea uno de los mejores delanteros de la Selección de Ecuador.

Por Jose Cedeño Mendoza

Por esto no convocan a Michael Estrada a la Selección de Ecuador
© GettyImages/ Edit BVPor esto no convocan a Michael Estrada a la Selección de Ecuador

Michael Estrada es uno de los mejores delanteros ecuatorianos del momento, sin embargo, el goleador no se ha podido ganar un lugar en la Selección de Ecuador con Beccacece. ¿El motivo de su ausencia? No respondería a temas deportivos, sino extradeportivos.

Hace pocos meses se reveló que Estrada había sido excluido de la Selección de Ecuador por temas disciplinarios. No se han aclarado cuáles, pero estos serían suficientes para que uno de los mejores delanteros ecuatorianos del momento no sea convocado.

Incluso, Michael Estrada viene de hacer un triplete con Liga de Quito en la Copa Ecuador, y un gol clave contra Sao Paulo en la Copa Libertadores. Sin embargo, nada parece alcanzar para volver a jugar con ‘La Tri’. El delantero estuvo en el Mundial de 2022.

Sebastián Beccacece ya ha dejado claro que tiene una base de jugadores para convocar con la Selección de Ecuador. En esta base de futbolistas solo entran 3 delanteros. El DT cuenta con Enner Valencia, Kevin Rodríguez y Leonardo Campana.

Emelec enfrentará a Miller Bolaños en la Copa Ecuador, mientras le deben esta fortuna

ver también

Emelec enfrentará a Miller Bolaños en la Copa Ecuador, mientras le deben esta fortuna

Tweet placeholder

Con las declaraciones de Sebastián Beccacece se ve poco probable que un nuevo delantero entre en la lista, por lo cual, también se descarta a jugadores como Michael Hoyos y otros que vienen haciendo una gran temporada goleadora a nivel nacional e internacional.

Publicidad
Mientras Beccacece gana 2 millones en Ecuador, esto cobra Mauricio Pochettino en Estados Unidos

ver también

Mientras Beccacece gana 2 millones en Ecuador, esto cobra Mauricio Pochettino en Estados Unidos

Los números de Michael Estrada en esta temporada

En toda la temporada y entre todas las competencias, Michael Estrada ha jugado 37 partidos marcando 14 goles. El delantero ecuatoriano lleva más de 1.600 minutos en cancha siendo de lo más regular para LDU y ahora mismo el segundo delantero en prioridad.

Encuesta

¿Debe ser convocado Michael Estrada a Ecuador?

YA VOTARON 0 PERSONAS

jose cedeño mendoza
Jose Cedeño Mendoza
Lee también
¡Urgente! Liga de Quito confirma otra baja de un titular ¿No juega vs Palmeiras?
Fútbol de Ecuador

¡Urgente! Liga de Quito confirma otra baja de un titular ¿No juega vs Palmeiras?

Liga de Quito goleó con triplete de Estrada a San Antonio y avanza en la Copa Ecuador
Fútbol de Ecuador

Liga de Quito goleó con triplete de Estrada a San Antonio y avanza en la Copa Ecuador

¡Varios campeones! Liga de Quito tendrá CINCO regresos para el 2026
Fútbol de Ecuador

¡Varios campeones! Liga de Quito tendrá CINCO regresos para el 2026

Emelec enfrentará a Miller Bolaños en la Copa Ecuador, mientras le deben esta fortuna
Fútbol de Ecuador

Emelec enfrentará a Miller Bolaños en la Copa Ecuador, mientras le deben esta fortuna

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo