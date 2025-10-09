Michael Estrada es uno de los mejores delanteros ecuatorianos del momento, sin embargo, el goleador no se ha podido ganar un lugar en la Selección de Ecuador con Beccacece. ¿El motivo de su ausencia? No respondería a temas deportivos, sino extradeportivos.

Hace pocos meses se reveló que Estrada había sido excluido de la Selección de Ecuador por temas disciplinarios. No se han aclarado cuáles, pero estos serían suficientes para que uno de los mejores delanteros ecuatorianos del momento no sea convocado.

Incluso, Michael Estrada viene de hacer un triplete con Liga de Quito en la Copa Ecuador, y un gol clave contra Sao Paulo en la Copa Libertadores. Sin embargo, nada parece alcanzar para volver a jugar con ‘La Tri’. El delantero estuvo en el Mundial de 2022.

Sebastián Beccacece ya ha dejado claro que tiene una base de jugadores para convocar con la Selección de Ecuador. En esta base de futbolistas solo entran 3 delanteros. El DT cuenta con Enner Valencia, Kevin Rodríguez y Leonardo Campana.

Con las declaraciones de Sebastián Beccacece se ve poco probable que un nuevo delantero entre en la lista, por lo cual, también se descarta a jugadores como Michael Hoyos y otros que vienen haciendo una gran temporada goleadora a nivel nacional e internacional.

Los números de Michael Estrada en esta temporada

En toda la temporada y entre todas las competencias, Michael Estrada ha jugado 37 partidos marcando 14 goles. El delantero ecuatoriano lleva más de 1.600 minutos en cancha siendo de lo más regular para LDU y ahora mismo el segundo delantero en prioridad.