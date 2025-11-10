Pervis Estupiñán ilusionó a todos a comienzos de esta temporada cuando se convirtió en fichaje de AC Milan. El lateral ecuatoriano dejó la Premier League para dar el salto a uno de los equipos más grandes del continente, pero la realidad terminó siendo muy diferente a lo esperado.

Ahora mismo, el lateral ecuatoriano pasa por un mal momento en Italia, al punto de que fue criticado públicamente por su entrenador, Maximiliano Allegri. El entrenador italiano lo cuestionó directamente por fallar en un gol en el último partido ante Parma.

“Estupiñán venía de una lesión y parecía estar en plena forma. Esperaba más de él en cuanto a experiencia y manejo de esas situaciones”, comentó el entrenador. Ante esto ya se especula con el futuro a corto plazo del jugador ecuatoriano, donde se espera que sea suplente.

Pervis viene siendo muy cuestionado por la hinchada y ahora el jugador ecuatoriano incluso podría perder la titularidad en los siguientes partidos. Cuando estuvo lesionado y expulsado, Allegri lo reemplazó al tricolor con Bartesaghi, que se perfila para titular en los siguientes encuentros.

Pervis Estupiñán tiene contrato con AC Milan hasta finales de 2030, y de momento solo se espera que sea una mala racha y el jugador ecuatoriano recupere su nivel en los siguientes partidos. Ahora le tocará remar contra marea, tras estos rendimientos. No fue convocado a la Selección de Ecuador, por sus escasos minutos.

Por otro lado, no sería el primero en tener un contrato largo y salir tras su primera temporada en un gran equipo. Ya le ha pasado a diferentes jugadores en Europa, y a Pervis no le faltarían ofertas para seguir jugando en el viejo continente en alguna de las grandes Ligas.

Los números de Pervis Estupiñán en esta temporada

En todo lo que va de temporada, Pervis Estupiñán ha jugado más de 500 minutos con la camiseta de AC Milan. El jugador ecuatoriano solo pudo sumar presencia en 7 encuentros, ya que estuvo expulsado en dos encuentros y lesionado en otros tantos.

¿Cuál es el sueldo de Pervis Estupiñán en AC Milan?

Como jugador de AC Milan, Pervis Estupiñán tiene un salario superior a los 4 millones de dólares, una cifra alcanzable para diferentes equipos de Europa, que busquen su fichaje si la actualidad que vive en AC Milan se prolonga en el futuro para el jugador.

