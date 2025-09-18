VIDEO | Gonzalo Plata se va expulsado en la Copa Libertadores por esta insólita falta

Gonzalo Plata se fue expulsado en el partido de la Copa Libertadores entre Flamengo y Estudiantes de la Plata. El jugador ecuatoriano estaba viviendo un gran partido, con una asistencia rápida a los 16 segundos y ahora se fue expulsado por una insólita falta.

El tricolor fue a una disputa en el área y aunque fue con su pie un poco elevado, es él quien termina siendo golpeado en una jugada que causó todo el enojo de la hinchada en Brasil. La tarjeta roja para Gonzalo Plata le impide jugar en la vuelta de los cuartos de final.

Al ser doble amarilla el VAR no pudo revisar la expulsión de Gonzalo Plata. El ecuatoriano se marchó de la cancha diciéndole de todo al árbitro. Su expulsión causó que Flamengo pierda espacio en la cancha y termine jugando en defensa y recibiendo un gol.

Los jugadores de Flamengo también le fueron a reclamar al árbitro Rojas por la insólita expulsión a Gonzalo Plata. El extremo ecuatoriano tendrá que cumplir un partido de sanción y solo estaría disponible para las semifinales, si su equipo termina clasificando.

Todos los resultados de los cuartos de final de la Copa Libertadores

Después de que se jugarán los cuartos de final de la Copa Libertadores, así van los resultados:

Vélez 0 Racing 1

River 1 Palmeiras 2

Liga de Quito 2 Sao Paulo 0

Flamengo 2 Estudiantes de la Plata 1

