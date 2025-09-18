“Es decepcionante”: Aunque derrotaron a Sao Paulo, la hinchada de Liga de Quito explotó contra este jugador

Liga de Quito logró vencer a Sao Paulo en la Copa Libertadores. El ‘Rey de Copas’ sacó una victoria clave por 2 a 0, sin embargo, la hinchada no quedó del todo contenta y terminó señalando a un jugador. El futbolista estuvo en el ojo de las críticas en redes sociales.

La hinchada le dio con todo a Jeison Medina. El delantero colombiano nuevamente quedó expuesto por el poco nivel que ha mostrado en toda la temporada. Más aún después de que uno de sus suplentes terminó marcando el gol de la tranquilidad.

“Medina ni fu ni fa, decepcionante hasta ahora el colombiano.” “Muy discreto lo de Jeison Medina, el colombiano ni la sombra de lo que fue en IDV.” No fue un buen partido para Medina pero tampoco hubo asistencias. Nivel bajo de Alzugaray y Cornejo”, fueron algunos comentarios en redes.

El goleador colombiano llegó a mitad de temporada para reemplazar a Álex Arce, pero aún sigue sin poder llenar ese vacío. Asimismo, su rendimiento ha quedado totalmente expuesto por la falta de gol que ha demostrado en la LigaPro y en la Copa Libertadores.

Al final, Liga de Quito terminó venciendo a Sao Paulo por 2 goles a 0 y se ilusiona fuertemente para llegar a las semifinales del torneo. El encuentro de vuelta en Brasil decidirá si LDU vuelve a pisar esta instancia 17 años después de la última vez que llegó.

Los números de Jeison Medina en esta temporada

En lo que va de temporada con la camiseta de Liga de Quito, Jeison Medina ha jugado un total de 12 partidos y solo ha marcado 2 goles. Asimismo, el delantero se fue silbado cuando lo reemplazaron ante Sao Paulo en esta llave de cuartos de final.

Los comentarios de los hinchas contra Jeison Medina

Estos fueron algunos de los comentarios contra Jeison Medina en redes sociales:

