Gonzalo Plata

VIDEO | Gigante asistencia de Gonzalo Plata para el gol de Flamengo en la Copa Libertadores

Gonzalo Plata rompió todo en la Copa Libertadores para que Flamengo anote un gol en 16 segundos.

Por Jose Cedeño Mendoza

El gran pase gol de Gonzalo Plata para el tanto de Flamengo a los 16 segundos
© GettyImages/ Edit BVEl gran pase gol de Gonzalo Plata para el tanto de Flamengo a los 16 segundos

Flamengo comenzó con todo su partido ante Estudiantes de la Plata, después de que Gonzalo Plata rompiera entre línea de la defensa del equipo argentino. El jugador ecuatoriano tomó una sabia decisión y puso la pelota atrás para que Pedro anote el primero.

Este arranque explosivo de Flamengo marca porque es el máximo candidato a ganar esta Copa Libertadores. Pedro recibió el pase de Gonzalo Plata y puso el primero del partido dejando sin ninguna reacción a su rival. Fue un balde de agua fría para los visitantes.

Por otro lado, a los 9 minutos llegó el segundo gol de Flamengo golpeando totalmente el orgullo del ‘Pincha’. En esta ocasión, el tanto fue anotado por Guillermo Varela, que remató de la mejor manera un hermoso centro de Ayrton Lucas.

“Es decepcionante”: Aunque derrotaron a Sao Paulo, la hinchada de Liga de Quito explotó contra este jugador

Tweet placeholder

El ganador de esta llave iría contra el ganador de Racing contra Vélez, donde ‘La Academia’ logró una ventaja de 1 a 0 en condición de visitante. Las vueltas de los cuartos de final de la Copa Libertadores se jugarán entre el 23 y 25 de septiembre.

Leyenda del Chelsea se va contra Moisés Caicedo y sorprende a todos: “Necesita mejorar”

Todos los resultados de los cuartos de final de la Copa Libertadores

Después de que se jugarán los cuartos de final de la Copa Libertadores, así van los resultados:

  • Vélez 0 Racing 1
  • River 1 Palmeiras 2
  • Liga de Quito 2 Sao Paulo 0

