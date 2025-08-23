En su mejor momento: Este delantero deja Emelec por un insólito equipo

Emelec pasa por uno de los mejores momentos de toda la temporada, sin embargo, ahora el club sufre una baja de un jugador que era considerado uno de los grandes talentos del club. Uno de los jóvenes delanteros de Emelec abandona el equipo para sumar minutos en otro equipo.

Emelec ahora tiene “cubierta” la posición de delantero centro con nombres como Facundo Castelli, Jaime Ayoví, José Angulo y Jostin Cuero. Sin embargo, esto hizo que un talento como Jheremy Gonzaga se quede sin espacio y ahora se va a un nuevo club.

El joven delantero, que jugó varios partidos en 2024, ahora salió prestado a Naranja Mekánica, según la revelación de Andrés Caguana. El delantero ecuatoriano eligió salir a otro equipo para poder tener minutos y competir en otro club.

En esta temporada, ya el entorno de Jheremy Gonzaga buscó liberar al jugador, ya que no estaba jugando. No obstante, el ‘Bombillo’ no permitió que se fuera gratis, hizo respetar el contrato y ahora lo cede a otro club para que el jugador sea importante en el extranjero.

Gonzaga fue muy relevante con Emelec, cuando el club no podía fichar. Sin embargo, no pudo demostrar su futuro con goles en el presente y eso lo fue mermando de los primeros lugares en el once. En este año prácticamente no ha contado ni para Célico ni para Duró.

Todos los fichajes de Emelec

En esta temporada, Emelec terminó fichando a jugadores muy importantes para diferentes posiciones en el once. Se destacan las llegadas de jugadores como Luis Caicedo, José ‘Tin’ Angulo, Christian Cueva, Luis Castillo, Jostin Cuero, Sergio Quintero, Alfonso Barco, entre otros.