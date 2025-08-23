Es tendencia:
logotipo del encabezado
Emelec

En su mejor momento: Este delantero deja Emelec por un insólito equipo

Actualmente, Emelec tiene en su plantilla a delanteros como Facundo Castelli, José Angulo y Jostin Cuero. Uno de los talentos jóvenes ahora dejó el club.

Por Jose Cedeño Mendoza

El delantero que se fue de Emelec
© IMAGO/Agencia Prensa-IndependienteEl delantero que se fue de Emelec

Emelec pasa por uno de los mejores momentos de toda la temporada, sin embargo, ahora el club sufre una baja de un jugador que era considerado uno de los grandes talentos del club. Uno de los jóvenes delanteros de Emelec abandona el equipo para sumar minutos en otro equipo.

Emelec ahora tiene “cubierta” la posición de delantero centro con nombres como Facundo Castelli, Jaime Ayoví, José Angulo y Jostin Cuero. Sin embargo, esto hizo que un talento como Jheremy Gonzaga se quede sin espacio y ahora se va a un nuevo club.

El joven delantero, que jugó varios partidos en 2024, ahora salió prestado a Naranja Mekánica, según la revelación de Andrés Caguana. El delantero ecuatoriano eligió salir a otro equipo para poder tener minutos y competir en otro club.

En esta temporada, ya el entorno de Jheremy Gonzaga buscó liberar al jugador, ya que no estaba jugando. No obstante, el ‘Bombillo’ no permitió que se fuera gratis, hizo respetar el contrato y ahora lo cede a otro club para que el jugador sea importante en el extranjero.

Beccacece impacta a todos y convocaría a estos jugadores de LigaPro

ver también

Beccacece impacta a todos y convocaría a estos jugadores de LigaPro

Gonzaga fue muy relevante con Emelec, cuando el club no podía fichar. Sin embargo, no pudo demostrar su futuro con goles en el presente y eso lo fue mermando de los primeros lugares en el once. En este año prácticamente no ha contado ni para Célico ni para Duró.

Publicidad
Ismael Rescalvo en la cuerda floja: La sorpresiva decisión de Barcelona SC

ver también

Ismael Rescalvo en la cuerda floja: La sorpresiva decisión de Barcelona SC

Todos los fichajes de Emelec

En esta temporada, Emelec terminó fichando a jugadores muy importantes para diferentes posiciones en el once. Se destacan las llegadas de jugadores como Luis Caicedo, José ‘Tin’ Angulo, Christian Cueva, Luis Castillo, Jostin Cuero, Sergio Quintero, Alfonso Barco, entre otros.

Encuesta

¿Hace bien Emelec en ceder a un joven talento?

YA VOTARON 0 PERSONAS

jose cedeño mendoza
Jose Cedeño Mendoza
Lee también
Independiente del Valle frena a Emelec y gana en el Capwell
Fútbol de Ecuador

Independiente del Valle frena a Emelec y gana en el Capwell

Christian Cueva niega estar de fiesta y Emelec abre una investigación a sus jugadores
Fútbol de Ecuador

Christian Cueva niega estar de fiesta y Emelec abre una investigación a sus jugadores

Negoció para ser DT de Emelec y ahora acusa: “Lo quieren meter al hexagonal como sea”
Fútbol de Ecuador

Negoció para ser DT de Emelec y ahora acusa: “Lo quieren meter al hexagonal como sea”

El delantero que será ‘sacrificado’ por Beccacece para que Miguel Parrales sea convocado
Fútbol de Ecuador

El delantero que será ‘sacrificado’ por Beccacece para que Miguel Parrales sea convocado

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo