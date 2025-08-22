VIDEO | ¡Nuevo golazo de Moisés Caicedo en el Chelsea!

Tras el Mundial de Clubes, el Chelsea hizo su debut oficial de visita ya en la Premier League 2025-2026 y como era de esperarse Moisés Caicedo fue titular en el club de Londres. El volante ecuatoriano arrancó con su primer golazo en la nueva temporada.

El Chelsea ya ganaba con algo de tranquilidad 1-3 de ventaja contra el West Ham cuando llegó un tiro de esquina. El árbitro aflojó el balón y Moisés Caicedo no dudó en rematar al arco y tras un tiro algo raro, la pelota ingresó.

El ecuatoriano marcó su quinto gol consecutivo en la Premier League, el año pasado anotó dos en toda la temporada y ahora el ‘tricolor’ arranca anotando contra los ‘Hammers’ en dos partidos.

Esto no solo sirve para lo anímico del grupo si no para sumar puntos de visitante luego de haber empatado en la jornada abridora de local contra Crystal Palace en Stamford Bridge.

ver también Hasta ahora: ¿Quiénes serían convocados por Ecuador para el Mundial 2026?

Tweet placeholder

ver también Sebastián Beccacece lo convocó pero rechazó a la Selección de Ecuador: “Le dicen manzana podrida”

En medio de esto, Moisés Caicedo está negociando con el Chelsea una renovación hasta el 2036 con un salario superior a los 15 millones de euros al año.

Publicidad

Publicidad

Los títulos que Moisés Caicedo ha ganado con Chelsea

Con la camiseta de Chelsea, Moisés Caicedo ya ha ganado una Conference League y ahora un Mundial de Clubes, siendo este último el mayor logro en su carrera con el equipo ‘Blue’. Fueron los primeros campeones de una edición con 32 equipos participantes.

¿Hasta cuando tiene contrato Moisés Caicedo con Chelsea?

Moisés Caicedo tiene contrato con Chelsea hasta finales de la temporada 2031. El jugador ecuatoriano tiene uno de los acuerdos más largos de todo el club, pero esto no garantiza que lo termine, por lo cual, buscarían renovarlo en los siguientes meses con una cláusula millonaria.