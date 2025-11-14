Barcelona SC busca un nuevo delantero ante la posible salida de Felipe Caicedo u Octavio Rivero. Los ‘toreros’ quieren un 9 para reemplazar a una de sus salidas, sin embargo hay un equipo que juntaría al uruguayo y al ecuatoriano.

Según medios peruanos, Alianza Lima quiere a Felipe Caicedo y a Octavio Rivero para la siguiente temporada. El club blanquiazul aún no cierra las renovaciones de Paolo Guerrero y Hernán Barcos, y podría reemplazar a sus históricos con los dos delanteros de Barcelona.

Felipe Caicedo acaba contrato en diciembre por lo que Barcelona no recibe ingreso alguno, sin embargo Octavio Rivero no dejaría menos de 3 millones de dólares. ‘Pipo’ Gorosito habría aprobado la llegada del delantero.

Para el 2026, ‘Felipao’ analiza el retiro tras sus constantes lesiones musculares, mientras que Octavio Rivero tiene sondeos de México, Chile, Colombia y Liga de Quito.

Barcelona no se quedará solo con Miguel Parrales y buscará hasta dos nuevos delanteros en caso de que se den las dos salidas. Así mismo quieren un lateral zurdo y un volante central.

Los fichajes de Barcelona SC para la temporada 2025

Barcelona SC ya se movió en el mercado de transferencias con varios jugadores. Los amarillos contrataron a Felipe Caicedo, Jhonny Quiñónez, Xavier Arreaga, Joaquín Valiente, Gustavo Vallecilla, José Contreras, Jean Carlos Montaño, Ignacio De Arruabarrena y Gastón Campi.

Octavio Rivero – Barcelona SC.

