Dentro de las noticias no tan positivas para el ambiente competitivo de la Selección Peruana, está una que seguramente molestará en el hincha promedio. Porque se trata de un nombre que ahora mismo es considerado como insustituible en la interna de La Blanquirroja. Siempre que jugó, dejó la vida, y ha sido una solución máxima. Por eso, que no esté en un futuro cercano, molesta bastante a quienes lo queremos ver bien.

¿Quién es la primera baja en la Selección Peruana?

Podemos dar fe con bastante dolor, ahora mismo, que Alexander Callens es visto como baja en la Selección Peruana debido a una reciente revelación médica en la que se le diagnosticó una alteración cardíaca. Según la información que fue apareciendo en los últimos días, el defensa central del AEK Atenas de Grecia anunció en sus redes sociales, que sufrió un proceso viral en enero que derivó en esta condición cardíaca.

¿Qué pasó con Alexander Callens?

El futbolista de la Selección Peruana, mencionó: “Llevo unas semanas sin poder entrenar con el equipo como me gustaría. En enero, sufrí un proceso viral que me llevó a hacerme diferentes pruebas. En uno de los resultados apareció una ligera alteración cardíaca, por lo que los especialistas han recomendado unos meses de reposo y observación hasta realizar nuevas exploraciones. ¡Siento no poder ayudar en estos momentos al equipo, pero seguiré apoyando en todo lo que esté en mi mano desde fuera!”.

¿Cuál será el futuro de Alexander Callens?

Los médicos especialistas han recomendado un período de reposo y observación de varios meses, lo que implica que Callens no podrá participar en los próximos partidos de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 contra Bolivia y Venezuela. Los siguientes meses, que podrían ser tres como base, serán para que el ex Sport Boys del Callao en Perú, descanse esperando una mejora sustancial. En caso de que no haya un cambio en su vida, tendrá que tomar otras decisiones personales, dicen los que más conocen este ámbito.

Alexander Callens celebrando un gol en Perú. (Foto: FPF).

Ahora, pensando en lo que es el ambiente competitivo en La Blanquirroja. La ausencia de Alexander Callens en la Selección Peruana es significativa, considerando su rol como uno de los jugadores fijos en el esquema del equipo, habiendo participado en 6 partidos de las mencionadas Eliminatorias Sudamericanas. Aun sin entrenador definido, no podemos negar que Iron-Man es un nombre que no se puede dejar de convocar.

Fixture de las Eliminatorias Sudamericanas – Mundial 2026:

► MARZO 2025

Fecha 13

Uruguay – Argentina

Perú – Bolivia

Brasil – Colombia

Paraguay – Chile

Ecuador – Venezuela

Fecha 14

Colombia – Paraguay

Venezuela – Perú

Bolivia – Uruguay

Argentina – Brasil

Chile – Ecuador

► JUNIO 2025

Fecha 15

Colombia – Perú

Venezuela – Bolivia

Paraguay – Uruguay

Chile – Argentina

Ecuador – Brasil

Fecha 16

Uruguay – Venezuela

Perú – Ecuador

Brasil – Paraguay

Bolivia – Chile

Argentina – Colombia

► SEPTIEMBRE 2025

Fecha 17

Uruguay – Perú

Colombia – Bolivia

Brasil – Chile

Paraguay – Ecuador

Argentina – Venezuela

Fecha 18

Perú – Paraguay

Venezuela – Colombia

Bolivia – Brasil

Chile – Uruguay

Ecuador – Argentina