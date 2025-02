La historia de Néstor Gorosito, para quienes lo conocemos desde siempre, nos dice que es un provocador en el buen sentido. Lo mostró frente a Boca Juniors en la previa del partido por fase 2 de Copa Libertadores, además en la ida como en la vuelta. Lo cierto es que a final de cuentas, su plan de llevarse la presión para que sus jugadores estén en óptimas condiciones, funcionó. Este es el desahogo del Pipo.

¿Qué dijo sobre la eliminación de Boca Juniors?

En conferencia de prensa, Néstor Gorosito habló de la eliminación de Boca Juniors: “Yo entro a la cancha y puede no haber nadie o un millón de personas. Es el contrario y la pelota. A Boca lo hicieron grande los equipazos que ha tenido. A la cancha entran los jugadores porque si no un equipo tendría que ganar todos los partidos y eso no sucede. Puedo ir al Maracaná y jugar mal o bien, pero no por el estadio o la gente. Nos daban por muertos antes de jugar, en el fútbol no se puede predecir”.

¿Por qué disfrutó eliminar a Boca Juniors?

Para poner en contexto absoluto, Néstor Gorosito fue jugador de River Plate, donde tuvo participaciones históricas contra Boca Juniors. Es ídolo absoluto en San Lorenzo de Almagro, teniendo batallas titánicas contra el cuadro xeneize cuando era el enganche absoluto. Desde siempre, su rivalidad con el cuadro azul y oro ha estado vigente. Por eso ahora, como técnico de Alianza Lima toma galardones absolutos, para respirar con absoluto orgullo.

Dentro de las cosas que comentó también el técnico de Alianza Lima, fue el arbitraje que supuestamente los condicionó en el tiempo reglamentario. Esto comentó Néstor Gorosito al respecto ante los medios de comunicación: “Hoy cobraron un offside cinco metros habilitado, cinco metros. Nos cobraron un offside en un contragolpe. Cinco metros, no centímetros. Cinco metros de espacio”.

Néstor Gorosito dirigiendo contra Boca Juniors. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

Sobre lo que ha significado esta clasificación, El Pipo resumió todo lo que se estaba viviendo en los camerinos: “Estoy contento por el club, por los jugadores. Defendimos casi todo el partido. Ellos descontaron con el gol al principio. Empatamos, podríamos haber definido con la de Castillo. En el segundo tiempo jugaron mejor que nosotros, estuvimos muy atrás. Contento por la entrega, la lucha y el triunfo”.

¿Alianza Lima hizo mal en eliminar a Boca Juniors?

Es más, a quienes intentaron criticar que pasó por la definición de penales. Néstor Gorosito tomó sus años en el fútbol profesional, primero como jugador crack, y ahora como entrenador de un plantel como el de Alianza Lima. Para soltar un facto: “Argentina salió campeón del mundo por penales y no vi a ningún argentino triste. Con el máximo respeto al otro cuerpo técnico, jugaron mejor. Tenemos que mejorar de visitante para no sufrir como sufrimos hoy”.

Néstor Gorosito celebrando con Alianza Lima. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

¿Cuándo juega Alianza Lima vs. Deportes Iquique en la Copa Libertadores?

El partido de ida entre Alianza Lima y Deportes Iquique se disputaría entre el 4 y el 6 de marzo, mientras que la vuelta estaría programada para la semana siguiente, entre el 11 y el 13 de marzo. Los horarios serán confirmados a lo largo de esta semana. El encuentro también contará con transmisión de Disney+