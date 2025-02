El volante chileno más mencionado en los últimos días por fin llegó a Perú y no demoró mucho en contar todo lo que pasó en Argentina. Supuestamente, Rodrigo Ureña viajó para jugar con Belgrano de Córdoba, pero fueron tan irresponsables que volvió más rápido que inmediato. Por eso, ahora lo veremos nuevamente en Universitario de Deportes, tras varios días donde reinó la incertidumbre. Ahora vamos a repasar todo lo que mencionó el mediocampista de marca, que cumplirá su contrato con los cremas, como si nada hubiese pasado en este tiempo.

¿Qué pasó con Rodrigo Ureña en Argentina?

En su vuelta al país, Rodrigo Ureña contó toda la verdad. Lo que vivió en Argentina en estos días, donde fue el protagonista de una novela donde quedó mal parado el cuadro de Belgrano. Porque fueron demasiado informales a la hora de gestionar su fichaje: “Esperé la respuesta de ellos, pidiéndole los contratos y preguntándoles si ya hicieron los pagos de la cláusula, porque para mí era importante resguardar la integridad de Universitario, porque no podía llegar y firmar un contrato sin que hayan depositado lo económico”.

El Pitbull supo precisar que ahora mismo está contento con lo que hizo. Porque se trata de un adulto con principios bien definidos. Por ende, no existe un arrepentimiento de no haber llegado al Pirata de Argentina, cuando en un principio era una linda oportunidad de crecimiento: “Responsable tanto de mis actos como de mi forma de ser, soy una persona de palabra y a mí cuando me fallan a la primera, segunda y la tercera recurro a decir: ‘Muchachos, muchas gracias, me voy, le agradezco, pero no quiero jugar en Belgrano”.

Rodrigo Ureña siendo premiado. (Foto: Liga 1).

¿Belgrano de Córdoba maltrató a Rodrigo Ureña?

Para el volante chileno nunca hubo un mal trato con los peruanos, desde la “U” siempre existió cordialidad absoluta. De su parte lo mismo. Por eso, tuvo las puertas abiertas para regresar, sin problema alguno: “Yo pregunté a Universitario si habían pagado la cláusula, primero que todo que tenían que pagar la cláusula, para yo poder salir del club, tenían que pagar algo que eran 600 mil dólares, con impuesto y todo que tenía que asumir Belgrano, eso nunca llegó. Yo tomé la decisión, a mi forma de ser, les digo que no voy a jugar con ellos”.

¿Rodrigo Ureña se decepcionó de Belgrano?

Por último, para cerrar con broche de oro, Rodrigo Ureña contó detalles de la interna del club argentino. De cómo se manejaron cuando él decidió regresar al Perú para jugar en Universitario de Deportes. Generando un malestar mucho más grande en el ex América de Cali y Deportes Tolima en Colombia: “Después de tantas cosas que pasaron, llegó el presidente, el gerente, llegaron alrededor de cinco personas, a tratar de convencerme para que me quedara con ellos, que ha sido un error. Nunca nadie asumió el error”.