La Federación Japonesa de Fútbol (JFA) estaría analizando su salida de la Confederación Asiática (AFC) por un creciente malestar ante lo que consideran “favores” hacia las federaciones del Golfo Pérsico, especialmente Qatar y Arabia Saudita. Aunque la JFA aún no ha confirmado oficialmente el plan, las versiones han encendido alarmas en todo el continente.

Desde hace meses, dirigentes japoneses y clubes de la J-League han manifestado su incomodidad con decisiones de la AFC que —según denuncian— benefician a los países del Golfo. Uno de los ejemplos más citados es la nueva estructura de la AFC Champions League Elite, cuyo formato privilegia sedes y horarios en Medio Oriente, obligando a los equipos del este de Asia a afrontar viajes largos y condiciones desfavorables.

Además, hay malestar con el creciente poder político que ejercen las federaciones del Golfo dentro del comité ejecutivo de la AFC. Qatar, sede del último Mundial, ha ganado influencia no solo como anfitrión, sino también en la organización de torneos regionales y en el reparto de derechos comerciales. Japón, por su parte, siente que su peso histórico en el desarrollo del fútbol asiático no se refleja en las decisiones actuales.

Portavoces de la JFA calificaron las informaciones sobre una salida inminente como “sin fundamento”, aunque reconocen que hay preocupación interna por el rumbo de la confederación. En paralelo, algunos medios japoneses mencionan que el país estaría explorando alternativas, como impulsar una nueva federación del Este Asiático, junto a Corea del Sur, China y Australia.

Cabe destacar que Qatar, organización del último Mundial, fue el campeón de las últimas dos ediciones de la Copa Asiática, certamen del que Japón es el máximo ganador, pero en el que no se consagra desde 2011.

Todos los ganadores de la Copa Asíatica

País Títulos Años Japón 4 1992, 2000, 2004, 2011 Arabia Saudita 3 1984, 1988, 1996 Irán 3 1968, 1972, 1976 Catar (Qatar) 2 2019, 2023 Corea del Sur 2 1956, 1960 Australia 1 2015 Iraq 1 2007 Kuwait 1 1980 Israel 1 1964

Una hipotética salida de Japón tendría consecuencias enormes. Los clubes nipones perderían su lugar en la Champions asiática y la selección debería negociar su clasificación a futuras Copas del Mundo bajo otro formato. También se rompería un bloque competitivo clave para el desarrollo del fútbol continental. En la práctica, en resumen, implicaría redibujar el mapa futbolístico de Asia.

La sola idea de que Japón —seis veces mundialista consecutivo y actual potencia del continente— piense en irse de la AFC deja en evidencia un malestar real. Sin embargo, por ahora todo se mantiene en el terreno de la especulación.

