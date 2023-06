Link para ver New England vs. Inter de Miami por la MLS EN VIVO y EN DIRECTO

El Inter de Miami fue el club más mencionado en la semana luego de que se confirmara la contratación de Lionel Messi, quien viene de no renovar contrato con el PSG de la Ligue 1. En este sentido, la Major League Soccer sigue su rumbo y el futuro equipo del Diez estará enfrentando por la Conferencia Oeste al New England.

Día y horario: ¿Cuándo será el partido de New England vs. Inter de Miami?

New England vs. Inter de Miami se disputará HOY, sábado 10 de junio. A continuación te compartimos los horarios según el país.

+Horario por país

España : 01:30 (domingo 11 de junio).

: 01:30 (domingo 11 de junio). Argentina : 20:30 horas

: 20:30 horas Brasil : 20:30 horas

: 20:30 horas Uruguay : 20:30 horas

: 20:30 horas Paraguay : 20:30 horas

: 20:30 horas Chile : 20:30 horas

: 20:30 horas Bolivia : 19:30 horas

: 19:30 horas Venezuela : 19:30 horas

: 19:30 horas Ecuador : 18:30 horas

: 18:30 horas Perú : 18:30 horas

: 18:30 horas Colombia : 18:30 horas

: 18:30 horas México : 17:30 horas

: 17:30 horas Estados :16:30 PT, 19:30 ET

¿Dónde ver EN VIVO el partido de New England vs. Inter de Miami?

El partido de New England vs. Inter de Miami no tiene transmisión televisiva ovía internet gratuita para Latinoamérica. Únicamente hacia Estados Unidos.

Sin embargo, existe el “MLS Season Pass”, una suscripción dentro de la plataforma Apple TV que cuenta con los derechos de televisación de todos los partidos de la Primera División de Estados Unidos. En este canal de streaming, se podrán ver en vivo y en directo todos los partidos.

Esta suscripción tiene un costo de 6.99 dólares por mes o de 19.99 dólares por temporada, según la elección económica de cada usuario. Cabe destacar que no se puede comprar el MLS Season Pass sin estar suscripto antes a Apple TV, plataforma a la que podés acceder haciendo CLICK AQUÍ.