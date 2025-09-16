El sorprendente cantante que Barcelona eligió para lucir en la camiseta en el Clásico contra Real Madrid

Drake, Rosalía, The Rolling Stones, Karol G, Coldplay y Travis Scott tienen heredero en FC Barcelona. Lo hacen pensando en una nueva edición del Clásico frente a Real Madrid que lentamente se acerca en el horizonte. Todo se llevará a cabo en un mes de octubre donde se espera que la Junta directiva comandada por Joan Laporta vuelva a aliarse con una estrella de carácter internacional para darle aún más focos al partido más importante de toda LaLiga. No será el último.

RAC-1 apunta a Ed Sheeran. El músico y cantautor británico sería el elegido por parte de tanto Spotify como Barcelona para lucir su logo en la camiseta del conjunto culé cuando éstos tengan que enfrentarse con Real Madrid. Todo parte de una alianza estratégica donde se pretende mejorar la situación financiera del equipo de la capital de Cataluña y de la unidad con diferentes artistas de carácter internacional que han venido luciendo sus nuevas composiciones en el partido que para muchos detiene el planeta como ninguno. Al club blaugrana le ha traído suerte.

Será el séptimo Clásico en este formato. La fecha se encuentra marcada concretamente para un próximo 26 de octubre donde el Real Madrid será local frente a Barcelona en el estadio Santiago Bernabéu. Se tratará de la jornada número 10 del certamen e igualmente de una nueva oportunidad para que el equipo de Hansi Flick se confirme como el principal candidato a como mínimo todos los títulos del carácter nacional en España. Repetimos que en los últimos años esta alianza ha dado sus frutos.

¿Por qué se puede? El acuerdo firmado en 2022 entre Spotify y Barcelona marcaba al Camp Nou con un nuevo nombre. Todo ello por medio tengo un compromiso de patrocinio que se alargará por varios años y donde el conjunto culé emitirá camisetas de edición limitada durante cada choque entre Real Madrid para sacar la mayor cantidad de dinero posible de estos. Le toca el turno a Ed Sheeran.

Ed Sheeran, el elegido por Barcelona su camiseta vs. Real Madrid: GETTY

Barcelona ganó los últimos 4 Clásicos. Dos en LaLiga, la final de la Copa del Rey disputada en la ciudad de Sevilla e igualmente la definición de la Supercopa por Arabia Saudita. Hablamos de la mejor racha del equipo de la capital de Cataluña desde los tiempos de Lionel Andrés Messi junto a Pep Guardiola. El próximo 26 de octubre se espera poder mantener una seguidilla de triunfos ante el rival de toda la vida donde la alianza económica con Spotify seguirá vigente en la camiseta del club.

Ed Sheeran, hincha de un histórico del fútbol inglés

Ipswich Town es el equipo que se ha ganado el corazón del artista británico. Incluso se ha llegado a aliar con este de manera tanto económica como dirigencial para intentar ayudarle a establecerse en una Premier League de Inglaterra a la cual volvió después de más de 10 años el curso pasado. En la presente temporada se encuentra por el Championship buscando de nuevo volver a la máxima categoría del fútbol británico. Es más que como un ver a Ed Sheeran en Portman Road.

“Ser hincha del Ipswich Town es una gran felicidad. Experimentes victorias y derrotas, pero el deporte consiste en transitar todas las etapas. No poseo acciones con poder de decisión ni formo parte del directorio, simplemente estoy invirtiendo recursos en la institución que adoro y ellos reconocen mi compromiso”, reflexiones del artista británico no mucho tiempo atrás sobre su amor por un conjunto histórico en la década de los años 80 y 90. Veremos si frente a Real Madrid apoyará a Barcelona y si podemos verle, si las obras llegan, en el Camp Nou.

