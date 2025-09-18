Mientras Lamine Yamal sueña con ganar la Champions a los 18 años, ¿cuántos años tenía Messi cuando la levantó por primera vez?

Lamine Yamal y Lionel Andrés Messi suponen nombres comparadas desde el inicio de la carrera del joven crack del conjunto culé. Barcelona inicia su camino en la Champions League esta noche visitando a Newcastle. Su nueva gran estrella sueña con levantar la sexta Copa de Europa de la entidad con apenas 18 años en sus piernas. El actual capitán e icono del Inter Miami lo hizo a esta edad.

24 de junio es el cumpleaños de Lionel. Y el 17 de mayo de 2006 la fecha donde se estrenó Messi ganando el certamen. Tenía apenas 18 años cuando Arsenal en la capital francesa era el único impedimento para que Barcelona pudiese conseguir su segunda edición de la Champions League. Aquella jornada marcada por la expulsión de Jens Lehmann e igualmente por la remontada de los dirigidos por Frank Rijkaard le dio la primera de sus cuatro ediciones de las orejona al argentino. Roma en 2009, Londres 2011 y Berlín 2015 cierran círculo.

¿Y Yamal? Pues podría hacerlo en una edad similar. La final de la Champions se dará el 30 de mayo en Budapest, momento donde Lamine tendrá 18 años también. Recordemos que cumplirá los 19 el 13 de julio, por lo que apenas se aprecian unos días de diferencia con Lionel Andrés Messi en cuanto a la posible primer Champions del futbolista español se refiere. Las comparaciones entre ambos a nivel futbolístico como de trama alrededor de sus respectivas carreras siguen presentes. No nos olvidemos que el actual 10 de Barcelona no podrá decir presente esta noche en Reino Unido.

El año pasado y siendo incluso menor de edad, Lamine Yamal quedó a las puertas de su primera edición de la Champions. Las semifinales con Inter de Milán supone para muchos una de las mejores eliminatorias en la historia del torneo y donde la joven estrella blaugrana incluso se dio el gusto de marcar en el partido de ida. Solamente el fallo de Ronald Araújo en el marcaje de Francesco Acerbi e igualmente una prórroga que fue de locos le impidió decir presente frente a Paris Saint Germain en la ciudad de Múnich para intentar ser campeón de Europa teniendo menos de 18 años en sus piernas.

Barcelona inicia esta noche su camino por una Champions que no levanta desde el año 2015 de la mano de Messi. Confía plenamente en quien seguramente sea el adolescente que mejor ha irrumpido en el fútbol de élite a lo largo de los últimos 20 años. Recordemos que los dirigidos por Hansi Flick tendrán encuentros frente a París Saint Germain, Olympiacos de Grecia, Club Brujas de Bélgica, Chelsea, Eintracht Frankfurt, Slavia Praga y finalmente Copenhague en enero para cerrar su fase de liguilla. Terminar entre los 8 primeros de la primera instancia del torneo es absolutamente vital para evitar un playoff por los meses de febrero y cuando el calendario se achique más que nunca. Si Yamal levanta la sexta en la ciudad de Budapest Hungría, seguirá recorriendo con pie derecho un camino lleno de comparaciones con Lionel Andrés que hasta incluso va de la mano con la Copa de Europa.

