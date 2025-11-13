Ander Herrera elogió a Mastantuono, pero no le ve al nivel de Lamine Yamal: “No se le puede pedir que sea la estrella”

Franco Mastantuono sigue adelante con la recuperación de su pubalgia. Una lesión que también merma a Lamine Yamal en estas fechas y que incluso ya maniataron la carrera de nombres nuevos para el fútbol argentino como Ander Herrera. Tras derrotar a River Plate en una nueva edición del Superclásico, el volante de Boca Juniors no dudó alrededor de las comparaciones que existen entre la joya de los merengues y el máximo referente de la selección española.

“A mí Mastantuono me parece buenísimo. Hay que mirar, aquí en Argentina, la responsabilidad que tienen los chicos en los clubes. Te exigen ganar o ganar y él está acostumbrado a pedir la pelota y que el equipo juegue en torno a él con 17 años. Luego llega al Real Madrid y hay que darle tiempo. Ha jugado bien pero su techo es muy alto”, comentaba Ander Herrera para la Cadena SER. Fue una jornada donde diferentes futbolistas de Boca Juniors dieron declaraciones a los medios de comunicación y donde las consultas desde el otro lado del Atlántico pasaban en gran parte por el argentino del Real Madrid.

Herrera entiende que en este momento Franco se encuentra en un momento de transición. También que es absolutamente perjudicial pedirle que sea la estrella de un equipo plagado de apellidos fuertes y dónde a su edad ni siquiera portentos de la actualidad como Fede Valverde o Vinicius eran titulares. Rascar la mayor cantidad de minutos posibles y mantenerse en la retina de Xabi Alonso es el mejor de los senderos a recorrer pensando en su primera campaña por el estadio Santiago Bernabéu.

“En el Real Madrid es hasta beneficioso que no todo gire alrededor de él. Encima está en manos de Xabi Alonso, no hay muchos mejores entrenadores para llevar su progresión. Vinicius y Valverde con 18 años no eran titulares y míralos. Lo de Lamine no es lo normal y no podemos pedirle a todos que con esa edad sean la estrella de un equipo”, más reflexiones de un Ander Herrera que ni mucho menos ve a Franco en este momento con el nivel o necesidad de marcar el día a día de su club como si le ocurre a Yamal. Pide al DT de los blancos calma en todos los sentidos.

Ander Herrera pide no comparar a Mastantuono con Lamine Yamal: GETTY

Incluso Mastantuono seguramente incluso haya tenido más minutos hasta la fecha de lo que se esperaba. Hablamos de un futbolista de apenas 18 años que cruzó al fútbol europeo tras un puñado de partidos en River Plate. Suma ya casi 10 titularidades en un proyecto donde pese a ser el último en llegar a la plantilla de Xabi Alonso, este le ha dado confianza en diferentes encuentros de tanto el fútbol español como europeo. Para Ander es un talento generacional que hay que pulir poco a poco y al cual apurar en su desarrollo puede ser el peor te los caminos.

Ander Herrera y las dos caras del fútbol argentino

“Es diferente. Tiene una parte buena que es la pasión y la emoción. Es cierto que en ocasiones el fútbol es algo trabado y se protesta mucho y en eso tienen un techo muy alto”, reflexionaba el futbolista vasco igualmente alrededor de lo que supuso jugar por primera vez en su carrera un encuentro entre Boca y River en La Bombonera. No nos olvidemos que hablamos de un futbolista que ha disputado este tipo de encuentros en ligas como la española, Francia o Inglaterra.

Ander Herrera, un enamorado del fútbol argentino: GETTY

Bendijo la pasión del fútbol argentino y afirmó que es una experiencia para tener una vez en la vida: “En mi carrera me ha tocado jugar grandes partidos: Derbi de Manchester, Clásico de Inglaterra, PSG vs Marsella, Derbi Vasco…, partido de mucha rivalidad, pero el Supérclasico argentino es algo único. Es algo que hay que vivir una vez en la vida, aunque sea en la grada”.

