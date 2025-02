Los fichajes que busca Atlético Madrid para acompañar a Julián Álvarez y De Paul en la próxima temporada

Atlético de Madrid sigue adelante con la preparación de una semana vital para los intereses del equipo de Diego Pablo Simeone. Se viene un choque frente a Getafe por los cuartos de final de Copa del Rey que supondrá el último desafío antes de tener que viajar al Santiago Bernabéu para enfrentar al Real Madrid en una final anticipada por LaLiga. Mientras tanto y con el mercado de fichajes de invierno ya cerrado, se piensa igualmente en fichajes para el verano y donde reforzar la plantilla de Julián Álvarez y Rodrigo De Paul es la clave.

MARCA asegura que a 4 de febrero del 2025 los principales objetivos del Atlético de Madrid para el verano del 2025 pasan por un volante central. Se pretende que no solamente Pablo barrios y Rodrigo De Paul tengan que cargar con los labores de una demarcación donde todavía no se sabe si coque seguirá o no más allá del 30 de junio del 2025. También se piensa en un posible lateral izquierdo e igualmente en un defensor central que continúe potenciando las prestaciones a nivel defensivo de una plantilla que ha dado un paso al frente en su última línea en comparación con la última temporada.

Pero ojo porque las informaciones no solamente apuntan a las labores sin pelota. La posible marcha de Antoine Griezmann a la Mayor League Soccer de los Estados Unidos sigue siendo un tema de conversación en el Atlético de Madrid. En caso de que el galo ponga fin a su etapa en el Metropolitano se espera que el conjunto colchonero realice otra importante inversión en ataque para acompañar a Julián Álvarez. Se pretende que dicha ecuación no sea una realidad hasta el verano del 2026, pero la última palabra En este sentido la tiene el delantero galo.

Mientras tanto Diego Pablo Simeone alista una semana vital para continuar peleando en cada frente. Tras conseguir la clasificación directa a los octavos de final de la UEFA Champions League, los colchoneros se alistan para una semana donde podrían meterse entre los cuatro mejores de la Copa del Rey y donde incluso podrían asaltar la primera posición del campeonato local a manos de Real Madrid. Volver a ganar después de casi media década en el Santiago Bernabéu es el gran objetivo.

De Paul y Julián Álvarez se alistan para una semana clave en Atlético Madrid: GETTY

Las informaciones en cuanto al mercado de fichajes del conjunto colchonero llegan en tiempos donde se habla de la posible renovación de Rodrigo De Paul. También donde se elogia de sobremanera la operación Julián Álvarez. Atlético de Madrid sigue con una planificación que no nos olvidemos va de la mano con un giro de 180º en cuanto a los encargados de la Secretaría de fichajes se refiere. MARCA afirma que la temporada 2025 2026 se ha puesto en marcha en el Metropolitano.

El mes de febrero en Atlético Madrid

Tras los dos compromisos nombrados Atlético de Madrid tendrá que recibir al Celta de Vigo el próximo 15 de febrero para tres días más tarde viajar a Valencia para enfrentar en Mestalla en los últimos dos desafíos de febrero. Hablaremos de un momento del curso donde los colchoneros ya conocerán a su posible rival en octavos de final de la Copa de Europa e igualmente todo el camino rumbo a la final de Múnich. Mes vital para mantenerse en pelea en 3 frentes ilusionan a todo Metropolitano.

Atlético y Simeone con números de campeón

Hay que devolverse hasta la primavera del 2014 para encontrar un equipo de Diego Pablo Simeone con semejantes números a nivel ofensivo. El +40 a favor en cuanto a la diferencia de tantos se refiere únicamente se vio en la primera gran medalla levantada por los hombres del Cholo. Son ya 24 victorias en todos los frentes y con un total de 67 tantos a favor que únicamente con 27 en contra ejemplifican una de las mejores campañas en el equipo del Cholo. Ni siquiera en la edición de LaLiga del 2021 o en aquella final de la Champions del 2016 por Milán se alcanzaron registros similares a 4 de febrero.

