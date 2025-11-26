Ni Barcelona o Real Madrid compiten: Premier League destruye a LaLiga española en la Champions

España se impuso a Inglaterra en buena parte del siglo XXI cuando hablamos de la Champions League, pero algo se ha roto y los números no lo niegan. Ni Barcelona o Real Madrid compiten ahora mismo contra la mejor liga del planeta cuando suena el himno de la Copa de Europa. La Premier League, un dolor de cabeza en todos los sentidos para los clubes de LaLiga. En unas semanas Manchester City de Pep Guardiola visita el Bernabéu.

El 3-0 del Chelsea a Barcelona anoche sentencia una nueva derrota de LaLiga ante los millones de la Premier. Si tenemos en cuanta todos los choques que se han visto esta campaña entre equipos españoles e ingleses, veremos que los ibéricos apenas pudieron ganar 1 partido de 9. Fue Barcelona, visitante a Newcastle, el único que se salva de una serie de enfrentamientos donde en cuanto a goles se refiere también hay enormes diferencias entre ambos torneos. 19 para los ingleses y apenas 4 para las entidades de la patronal de Javier Tebas.

No era algo común tiempo atrás. Si miramos hasta el final de la Champions 2023, España goleaba en enfrentamientos directos a la Premier League por un total de 35 victorias vs. apenas 13 caídas. No se notaba que el abismo de dinero entre ambos torneos (los clubes ingleses cobran por campaña y solo por derechos de TV cerca de 400 millones más que los españoles), fuera igual a la incapacidad de competir que vemos ahora mismo. Los británicos cada vez reciben más sí, pero también compiten mejor ante un torneo donde solo Barcelona y Real Madrid pueden apenas pujar con ellos por fichajes.

Todo en esta campaña se ha dado en un inicio de la Champions donde incluso hemos visto palizas. Arsenal 3-0 Atlético de Madrid, Liverpool derrotando a colchoneros y Real Madrid con mucha solvencia, la goleada del Chelsea anoche o los triunfos de Manchester City ante Villarreal y Newcastle vs. Athletic Club de Bilbao certifican que LaLiga ya no se impone como en otros tiempos. En semanas va Pep Guardiola al Santiago Bernabéu como siguiente escenario de una rivalidad que hasta este momento del curso, Inglaterra domina por todo lo alto.

Arsenal, Liverpool, Chelsea y Manchester City, pesadillas para LaLiga en esta Champions: GETTY

“Todo el mundo es muy bueno hasta que viene a la Premier, siempre lo digo”. Eso llegó a declarar el portero del Chelsea, Robert Sánchez, al ser consultado por una serie de resultados que hacía tiempo que la Premier no tenía frente a clubes de LaLiga. Solo Barcelona y de visitante ante Newcastle evita un pleno de los ingleses que ejemplifica la brecha que existe en el continente europeo ahora mismo.

Real Madrid y Atlético, a no complicarse más la vida

Los merengues visitan el inferno de Atenas para medirse con Olympiakos y un viejo conocido como Mendilibar. Vienen de tres partidos sin victorias y con una serie de especulaciones sobre el futuro de Xabi Alonso que poco ayudan ahora mismo, si vencen se meten en el grupo de los 8 hasta el choque con Guardiola.

En cuanto a los dirigidos por Diego Pablo Simeone, tendrá la oportunidad de dar un golpe sobre la mesa. Inter Milán, el reto de la jornada para unos colchoneros que aculan solo 6 puntos y que no pueden permitirse más pasos en falso. Vencer hoy supone sacar ventaja a muchos de los posibles rivales por entrar como mínimo en el playoff de esta Champions.

Datos claves

La Premier League domina los enfrentamientos de la Champions League contra LaLiga en la actual campaña con ocho victorias de nueve partidos jugados.

domina los enfrentamientos de la contra en la actual campaña con de jugados. Los clubes ingleses suman 19 goles a favor, mientras que las entidades de LaLiga apenas cosechan 4 tantos en estos enfrentamientos.

a favor, mientras que las entidades de LaLiga apenas cosechan en estos enfrentamientos. La única victoria de LaLiga fue del Barcelona como visitante ante Newcastle.

