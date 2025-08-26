Definido: la decisión del Atlético de Madrid sobre el futuro de Nahuel Molina

Nahuel Molina seguirá siendo jugador del Atlético de Madrid hasta nuevo aviso. Si bien se espera por diferentes movimientos en el equipo de Diego Pablo Simeone, la realidad es que no se tiene en este momento como hoja de ruta la salida del ex Boca Juniors o Rosario Central. La Cadena SER confirma incluso un posible trueque con Nico González de Juventus se encuentra descartado.

Durante los últimos meses el lateral derecho de Argentina fue víctima de diferentes rumores. Incluso recibió pitos durante la presentación de los refuerzos de esta temporada en el estadio del Atlético de Madrid. La decisión del conjunto colchonero pasa por mantenerle en plantilla de cara a una temporada plagada de encuentros en el plano nacional e internacional. Afirman que Diego Pablo Simeone ha sido vital en la decisión producto de su deseo de tener dos futbolistas con perfil natural en cada demarcación. Diferente es la historia con Connor Gallagher, quien puede marcharse a Inglaterra a préstamo.

En lo que vamos de campaña Molina apenas suma 15 minutos. No entró ante Espanyol en una derrota por 2-1 que disparó los cuestionamientos al Cholo. Si tuvo acción durante el final del choque ante Elche donde el 1-1 final también ha generado ruido alrededor de los colchoneros. Juventus y el Calcio han sondeado todo el verano la posibilidad de sumarle a sus filas gracias al recuerdo que se tiene de su paso por Udinese. De momento no se irá del Metropolitano.

“Tenemos mucha gente joven, tenemos que ir incorporándolos para que cada día crezcan más. Del partido del Espanyol a ahora hay un crecimiento. Se jugó mejor que contra el Espanyol. Claro que el resultado no está, pero necesitamos seguir trabajando, teniendo paciencia y siguiendo, buscando los caminos que se hicieron gran parte en el partido de este sábado”, analizaba el propio Simeone sobre un verano con 10 fichajes. Es el que más desde su llegada a la capital de España. De momento no habrá más llegadas salvo una oportunidad de mercado.

Molina no se moverá, salvo giro de 180 grados, del Atlético de Madrid: GETTY

Que Molina no deje el club también va en clave Selección Argentina. Lionel Scaloni entregará en unos meses la lista de convocados para el Mundial del 2026. Nahuel quiere decir presente y necesita continuidad para conseguirlo. Es un ítem que no se negocia en la Albiceleste. Salir era un arma de doble filo pensando en el tiempo que puede perderse buscando adaptarse a las filas de una nueva entidad. Por España Cadena SER no duda que el ex Boca o Central seguirá siendo rojiblanco.

Debate sobre Julián Alvarez en Atlético de Madrid

El empate ante Elche como decimos dejó un huracán de críticas. Se habla de un Atlético de Madrid que no carbura y que incluso no tiene en estas fechas la mejor versión de Julián Alvarez. Hubo varios titulares cuestionando su rendimiento ante el recién ascendido. Igualmente, se deja en claro que la apuesta de Simeone de unirle en ataque con Alexander Sorloth está lejos de dar sus frutos en estas fechas.

Llegaron las primeras críticas a Julián Alvarez en Atlético de Madrid: GETTY

1 punto de 6 suma el proyecto de los más de 300 millones de euros en fichajes durante los últimos 12 meses. Es el peor arranque de un Atlético de Madrid de Simeone en casi 12 temporadas. El más bajo igual de los colchoneros en casi 15. Se busca volver a ser una máquina que pueda competir por los títulos que no rozan el norte de Madrid desde el año 2021.

