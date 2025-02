El plan del Atlético de Madrid para llegar con plantel completo vs. Real Madrid

El aspecto más positivo para Diego Simeone dentro de la etapa de definición de la temporada, es que tiene al plantel entero. Por eso, habiendo superado el escollo de la visita al Estadio Olímpico de Monjtuic, para el partido de ida de la Semifinal de la Copa del Rey vs. Barcelona, no descarta dosificar las cargas vs. Athletic Club de Bilbao este fin de semana para llegar entero al Santiago Bernabéu.

Sin embargo, eso no significa que contará con mayoría de suplentes ni mucho menos, porque el Atlético de Madrid llegó a un punto en el que está vivo en todos los frentes y no puede dar ventaja en ninguno. Encima, el choque con el elenco vasco es sumamente trascendental en la pelea por el título, dado que es un contrincante que se ubica cuarto a tan solo seis puntos de la cima.

En efecto, lo que está pensando Diego Simeone por estas horas es darle algo de descanso a Koke Resurrección y a César Azpilicueta, quienes este jueves no pudieron participar de la práctica en la Ciudad Deportiva de Majadahonda, teniendo en cuenta que ya el martes de la semana próxima debe medirse al Real Madrid en la ida de los Octavos de Final de la Champions League.

Eso sí, el resto estará disponible para ir en busca de los tres puntos con los que el Colchonero espera volver a la punta de la tabla de posiciones de LaLiga. Para eso, además de ganar, precisa que el Real Madrid empate o pierda con el Real Betis en el Estadio Benito Villamarín y el Barcelona lo mismo con la Real Sociedad en Montjuic.

Atlético de Madrid se llevó un empate valioso de Montjuic que le permite definir la serie de la Copa del Rey en condición de local

Viendo como se desarrolló el partido, el 4 a 4 fue un resultado más que positivo para el Atlético de Madrid. Es que si bien comenzó ganando 2 a 0 cuando apenas iban 5 minutos, faltando 7 para los 90 caía 4 a 2. Por eso, el descuento de Marcos Llorente a los 84 y la igualdad de Alexander Sorloth en el segundo minuto adicionado, fueron muy celebrados por el Cholo.

Ahora, la segunda parte de la serie de la Semifinal de la Copa del Rey se disputará el próximo 2 de abril en el Estadio Metropolitano. Allí se definirá uno de los cupos para la Final del 26 de abril en el Estadio La Cartuja. Por cierto, la otra plaza se la dirimen Real Madrid y Real Sociedad (ya jugaron la ida en Anoeta y ganó el Merengue 1 a 0 con un tanto de Endrick).

