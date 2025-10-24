El récord imposible de Pep Guardiola que puede igualarse en Real Madrid vs. Barcelona

Pep Guardiola será uno de los protagonistas en la sombra del encuentro entre Real Madrid y Barcelona que este domingo en el estadio Santiago Bernabéu se robará las miradas de todos. El entrenador del Manchester City puede ver como uno de los grandes registros en su conjunto culé es igualado después de más de 15 años. Hansi Flick tiene 90 minutos para igualar una marca que parecía absolutamente imposible en el pasado más cercano.

Todo pasa por entender como en caso de que Barcelona triunfa en el estadio Santiago Bernabéu, Pep Guardiola dejará de ser el único entrenador en la historia del conjunto culé en ganarle 5 misiones seguidas del partido más importante del fútbol español al Real Madrid. La racha del actual entrenador del Manchester City empezaba en el otoño del año 2008 y finalizaría dos años más tarde por el final del año 2010 con el 5 a 0 famoso frente a José Mourinho. El empate en el estadio Santiago Bernabéu con goles de penalti de Cristiano Ronaldo y Lionel Andrés Messi en la primavera del 2011 supuso el final de la noche.

Ahora Flick tiene en sus manos una marca absolutamente histórica y después de ganarle todos los Clásicos de la temporada pasada al Real Madrid. Recordemos que el entrenador alemán venció en las finales de tanto Copa del Rey como Supercopa de España e igualmente las dos ediciones del encuentro por el campeonato nacional de España. La Casa Blanca del fútbol no derrota su máximo rival desde la primavera del año 2024 y cuando Carlo Ancelotti apenas se encontraba completando la tercera temporada de su segundo ciclo al frente dónde me veo.

Cuando hablamos de 5 victorias de Real Madrid sobre el Barcelona y viceversa, hablamos de una de las rachas más larga en la historia de la rivalidad un solo ganador. Dicha estadística comenzaba en 1963 con el equipo de Alfredo Di Stefano marcando un hito sin precedentes hasta la fecha sobre su eterno rival. Como decimos, Guardiola sería el siguiente en conseguirlo ante de que entre Zidane y Ancelotti también lo hiciesen entre 2020 y 2021. Flick puede tomar el relevo en horas.

El 5-0 sobre Jose Mourinho cerró la gran racha de Guardiola sobre Real Madrid: GETTY

Eso sí, la racha más larga en este sentido pasa por recordar los hasta 7 partidos consecutivos que la Casa Blanca del fútbol consiguió entre 1962 y 1965. Era otro contexto del campeonato por supuesto y también con diferentes nombres que marcaban la diferencia económica como deportiva entre ambas entidades sobre dichas fechas. Se viene una nueva edición del encuentro entre Real Madrid y Barcelona donde Flick intentará ser el primer entrenador en ganarle cinco veces al Real Madrid desde la era Pep.

