La primera reacción de Real Madrid y Barcelona tras la cancelación del polémico partido de LaLiga en Miami

Finalmente el encuentro entre Villarreal y Barcelona no se disputará en Miami. Lo que parecía ser una medida rompedora para la historia de LaLiga ha caído por su propio peso. Todo en horas que han sido absolutamente frenéticas y cargadas de reacciones. Estas son las primeras filtraciones que llegan desde Real Madrid e igualmente desde un conjunto culé que se encontraba más que aliado con Javier Tebas para intentar llevar a cabo un viejo sueño. A corto plazo, todo detenido.

Todo empezaba a confirmarse en el entretiempo de la jornada de la Champions League. Los medios de comunicación se hacían eco de los diferentes comunicados de LaLiga e igualmente de las reacciones que llegaban en el palco del Villarreal en el encuentro frente a Manchester City. El enojo de los directivos del submarino amarillo se sumaba a una serie de reacciones en medios de comunicación que dejaban caer la postura de tanto Barcelona como Real Madrid sobre el tema.

“Estamos solos, pero no cansados”, dictan desde Real Madrid en informaciones publicadas por Diario MARCA. Desde el Bernabéu entienden que jugar un partido en Miami suponía un precedente peligroso, una alternativa a tener un torneo curado económicamente que podía generar un efecto dominó no deseado e igualmente un ataque directo a los hinchas locales. En medio de lo que supuso la salida de Barcelona de la Superliga semanas atrás, lo ocurrido en estas horas es un alivió en la batalla personal del club con Javier Tebas.

¿Y el conjunto culé? Pues dejaron en claro por medio de comunicados que todo lo ocurrido debe entenderse como una derrota del fútbol español a nivel general. Apoyaban a LaLiga en su sueño: “El FC Barcelona respeta y acata la decisión de cancelar el partido que nos iba a enfrentar al Villarreal en Miami correspondiente a la jornada 17 del LaLiga. De igual modo que acató y respetó la decisión de jugar tomada en su día…Oportunidad perdida de expandir la imagen de la competición en un mercado estratégico y con capacidad de crecimiento y generación de recursos en beneficio de todos”.

Florentino Pérez y Joan Laporta, con diferentes posturas sobre el partido en Miami: GETTY

“LALIGA lamenta profundamente que este proyecto, que representaba una oportunidad histórica e inigualable para la internacionalización del fútbol español, no pueda seguir adelante”, mención a nivel general por parte de la patronal del fútbol español tras caerse el compromiso. Problemas relacionados con la logística e igualmente ante todas las reacciones en contra de este suceso liquidaron todo. No olvidemos que desde el año 2018 Javier Tebas busca sacar un partido del certamen rumbo al extranjero tal y como ocurre con otras competiciones como la NFL o la NBA. Las protestas de los jugadores del pasado fin de semana indican, fueron vitales para conseguir bajar el choque.

El comunicado de Relevent que canceló los planes de LaLiga

Hablamos de la promotora encargada de llevar el compromiso entre Villarreal y Barcelona a Miami. También de la más perjudicada por las protestas del pasado fin de semana. Unas donde ni mucho menos las transmisiones televisivas las mostraron al 100%. Señalan desde el otro lado del Atlántico que ni mucho menos se dieron todos los pasos comunicativos necesarios por parte de la patronal. Igualmente, marcaron que entes vitales en esta trama como CONCACAF apenas tenían información sobre lo que iba a ocurrir a finales de año. Errores en la planificación, ejecución y promoción del encuentro en La Florida terminaron matando el proyecto. Todo esto llega incluso sin que todavía el Gobierno español se manifieste sobre el tema. Y tampoco, con el aval de todos los capitanes de los equipos de Primera División.

“Relevent ha informado a LaLiga de la necesidad de posponer el partido planeado entre el Villarreal y el Barcelona en Miami el 20 de diciembre. Dada la actual incertidumbre en España. Hay un tiempo insuficiente para ejecutar apropiadamente un evento de esta escala. Sería además irresponsable empezar a vender entradas sin que el encuentro esté confirmado“, las líneas de Relevant. De momento, liquidan las chances de ver Villarreal vs. Barcelona en Miami.

