Por lejos, el Real Madrid es el equipo al que más goles le anuló el VAR en LaLiga

El Merengue, vs. Mallorca, sumó 3 más a su larga lista de goles anulados en LaLiga por el video análisis.

Por Germán Carrara

Real Madrid, con 37, es el equipo al que más goles le invalidó el VAR desde que se implementó en LaLiga.
© Getty ImagesReal Madrid, con 37, es el equipo al que más goles le invalidó el VAR desde que se implementó en LaLiga.

El Real Madrid ganó 2 a 1 su partido frente al Mallorca, un marcador que, en otras circunstancias, podría haber sido mucho más abultado. Es que el VAR intervino -correctamente- en tres tantos que anotó el equipo dirigido por Xabi Alonso, en dos ocasiones por fuera de juego de Kylian Mbappé y en la restante por una mano de Arda Guler.

Los tres casos fueron prácticamente imperceptibles para el ojo humano, por lo que de no existir la tecnología hubieran sido válidos. No obstante, generó una gran polémica, dado que en la misma jornada, tan solo 4 horas antes, al Atlético de Madrid le convalidaron un gol, cuando cuyo autor, Giuliano Simeone, estaba en offside en el comienzo de la jugada.

A raíz de esta gran controversia, personalidades destacadas del arbitraje español y de LaLiga se proclamaron al respecto, como el exjuez Iturralde González, que consideró en Cadena Ser que fue ”uno de los errores más graves en los últimos siete años de la utilización del VAR”, o como Xabi Alonso que en conferencia de prensa remarcó su asombro por el tanto que se le concedió al Atleti.

Pero además, brotó una estadística que llamó poderosamente la atención, principalmente, de los hinchas del Real Madrid, que tiene que ver con la gran cantidad de goles que el VAR le anuló al Merengue desde que este sistema se implementó en la primera división del fútbol del país ibérico, tras el Mundial de Rusia 2018.

En concreto, a la Casa Blanca le anularon un total de 37 goles, siendo con esta cifra, por lejos, el participante de LaLiga con más tantos derogados por el VAR. En esa dirección, el escolta es Villarreal con 20 (es decir casi la mitad del Madrid) y el Sevilla, el equipo que cierra el podio con 19. Por cierto, el Barcelona se coloca séptimo con 14.

Los equipos a los que más goles le anuló el VAR en LaLiga

  • Real Madrid: 37
  • Villarreal: 20
  • Sevilla: 19
  • Atlético de Madrid: 18
  • Celta: 17
  • Real Sociedad: 16
  • Barcelona: 14
  • Espanyol: 14
  • Valencia: 14
