El inesperado elogio de Lionel Scaloni para Cristiano Ronaldo

Está claro que la rivalidad entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo es algo que le pertenece al Clásico de España, constituido por Barcelona y Real Madrid. Porque fuera de las dos ciudades más importantes de la Península Ibérica, mayormente, el reconocimiento es por igual para ambos. Incluso, en Argentina y en Portugal, cuyas selecciones no mantienen ningún tipo de rivalidad directa.

De ahí que Lionel Scaloni puede ser totalmente libre de incluir a CR7 en una respuesta en la que se estaba explayando sobre la condición física y futbolística de Leo, de quien se especula que podría llegar a disputar su último partido oficial con la Albiceleste en territorio argentino, este jueves 4 de septiembre frente a Venezuela en el Estadio Monumental de Buenos Aires.

”Es evidente que por la edad que tiene y el nivel que está jugando, si no se hubiese cuidado como se cuidó y no tendría ese don, no marcaría la diferencia que sigue marcando. Los cracks son así, mismo Cristiano también. Son chicos que hoy en día se mantienen porque hicieron una carera acorde a su nivel”, señaló el entrenador de la Selección Argentina, respecto a los 38 años de Messi y los casi 41 de Ronaldo.

En ese mismo sentido, el estratega campeón del mundo en Qatar 2022, hizo un pedido especial en relación con el capitán del Inter Miami: ”Disfrutémoslo mientras lo tenemos. Lo que tenga que pasar, pasará. Es tan importante para el mundo del fútbol, no solo para los argentinos, que creo que lo importante es disfrutarlo ahora. Eso es lo que intentamos hacer como cuerpo técnico, disfrutarlo y no agobiarlo”.

Para cerrar la charla que mantuvo con la señal TNT Sports, el oriundo de Pujato, provincia de Santa Fe, aclaró que en su staff no se habla de los tiempos de la Pulga: ”No debe ser fácil, como no fue fácil para mi dejar de jugar. Hay que dejarlo. Él se ganó el derecho a decidir cuándo hacerlo y de nuestra parte tendrá todo nuestro apoyo”.

El posible último partido oficial de Lionel Messi con la Selección en Argentina

La Selección Argentina disputará su último partido como local de las Eliminatorias Conmebol este jueves 4 de septiembre contra Venezuela. Después, es posible que, antes de la Copa del Mundo, dispute algún amistoso. Pero de carácter oficial, no se vislumbra ninguno en un plazo cercano, puesto que no hay nada definido en Sudamérica respecto al torneo clasificatorio para el Mundial 2030.

Publicidad

Publicidad

Además, se cree que tanto Argentina como Uruguay y Paraguay clasificarán directamente por ser organizadores de, por lo menos, un partido cada uno de la Fase de Grupos (Conmebol pelea para que sean por lo menos tres en cada territorio). Con lo cual, a día de hoy, todo indica que habrá un encuentro por los puntos en suelo argentino recién en 2031, momento para el que Leo tendrá 44 años.

ver también Champions League: la preocupación de Lionel Scaloni de cara a la Copa del Mundo 2026