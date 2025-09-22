Franco Mastantuono desata críticas a Carlo Ancelotti en España

Franco Mastantuono sigue ganando méritos para ser titular en este Real Madrid. Nuevamente Xabi Alonso apostó por el argentino en una nueva jornada de LaLiga y para desatar inesperadas críticas a la figura de Carlo Ancelotti al otro lado del océano Atlántico. Se cuestiona que clase de gestión hubiera tenido el italiano con el ex River Plate en su primera temporada por el estadio Santiago Bernabéu y con apenas 18 años en sus piernas. Existen precedentes que ni mucho menos invitaban al optimismo en caso de que Carletto permaneciese en la capital de España.

“La comparación con Arda Guler es inevitable. El turco, en su primera temporada con Carlo Ancelotti, no alcanzó esa cifra de minutos hasta mayo. Su escenario inicial fue radicalmente distinto al que ahora disfruta Mastantuono”, reflexiones de MARCA en la contra crónica del encuentro entre Real Madrid y Espanyol de Barcelona. Se señala como Franco ha llegado ya a los 200 minutos oficiales de la mano de Alonso en el estadio Santiago Bernabéu. Las comparaciones con el turco, quien para muchos era el gran rival del argentino por ser titular en el futuro, son absolutamente infranqueables.

Para entender esta historia al completo debemos centrarnos en el segundo ciclo de Carlo Ancelotti por Real Madrid. A diferencia de su primer paso por el Bernabéu, la política de fichajes de la Junta directiva comandada por Florentino Pérez mutó como nunca desde el año 2018. Se dijo adiós a los grandes fichajes galácticos, mayoritariamente, para pasar a buscar talento joven y que pudiese terminar de formarse en la ciudad deportiva de Valdebebas. Era ahí donde se esperaba que el italiano fuese una pieza vital en el desarrollo de figuras de la talla de Vinicius, Rodrygo, Fede Valverde, Eduardo Camavinga, Endrick o Arda Guler. En algunos casos ocurrió y en otros, hubo un debe para los ejecutivos de la entidad.

Durante meses de su segundo ciclo, Ancelotti recibía preguntas en rueda de prensa sobre este tema. Incluso señalamientos con filtraciones desde la directiva de Real Madrid alrededor de una política de manejo de minutos en el primer equipo donde entendían que las nuevas incorporaciones no contaban con la responsabilidad necesaria. En España se elogia ahora mismo el manejo que Xabi Alonso le está dando a los más jóvenes y se señala a Mastantuono como el mejor ejemplo para entender que la edad es solo un número. Se viene una semana vital para el ex River teniendo en cuenta que el día sábado habrá derbi frente al Atlético de Madrid.

España duda que Mastantuono hubiera tenido tantos minutos con Ancelotti:

Los medios de comunicación más cercanos al club blanco no dudan que la realidad del argentino serían más que distinta si Ancelotti hubiera continuado en el banquillo. Carletto, entrenador con más títulos en la historia del Real Madrid, siempre fue un defensor de su guardia pretoriana e igualmente de los nombres más potentes del vestuario para evitar rencillas en sus filas. Un método que le valió para ganar más que nadie en el estadio Santiago Bernabéu y para firmar algunas de las noches más importantes del siglo, así como para tener diferentes roces con la directiva que en este momento Alonso no ha firmado. Mastantuono, sin esperarlo, desata críticas al entrenador de Brasil.

Alonso defiende los minutos a Mastantuono

“Necesitamos el jugador que tenga amplitud y pueda asociar. Tiene mucha calidad y mientras rinda va a jugar. Le veo bien y sé que tiene ganas de marcar el primer gol. Todo llega y cuanto más lo fuerzas más tarda en llegar. Con naturalidad y haciendo las cosas que hay que hacer llegará el gol y las cosas extraordinarias”, reflexiones del entrenador vasco en la rueda de prensa posterior al Espanyol. Dejó en claro que sus decisiones en cuanto a los onces titulares se refiere, pasarán únicamente por la meritocracia.

Ahora Franco espera por Levante este martes. Es el último compromiso antes del derbi de Madrid y el 11 que todo el universo blanco espera para saber qué lugar tendrá frente a los dirigidos por Diego Pablo Simeone el sábado. Ser titular en Valencia mañana supone seguramente no serlo en el Metropolitano. Mastantuono sigue levantando pasiones en un inicio por el estadio Santiago Bernabéu donde muchos especulan que su presente sería más que distinto si Carlo Ancelotti fuese quien estuviese en banda.

