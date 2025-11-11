Tranquilidad para Argentina: el plan que seguirá Mastantuono para recuperarse de su pubalgia en Real Madrid

Franco Mastantuono trabaja en silencio. Lo hace en una ciudad deportiva de Valdebebas donde el argentino se sigue sometiendo al plan ideado por Real Madrid para salir de una pubalgia que jornadas atrás le sacó del día a día del equipo de Xabi Alonso. Se intenta transmitir tranquilidad a la Selección Argentina en un año de Copa Mundial de selecciones de la FIFA e igualmente a su entorno teniendo en cuenta la particularidad de una dolencia que en el pasado ya sufrió en figuras como Lionel Messi o Lamine Yamal. Esta será la hoja de ruta.

Por la capital española se dejan claro que el argentino trabajará su tren inferior como nunca en las próximas semanas. Diario AS revela que el plan de Real Madrid para acondicionarle de la mejor forma posible para su regreso cuando cese el dolor en dicha zona del cuerpo. Se pretende que Mastantuono refuerce los músculos de la parte alta de sus piernas para poder prevenir futuras lesiones como esta en un futuro. También para que el jugador pueda realizar movimientos explosivos y cambios de ritmo sin mayores problemas a corto como mediano plazo. Desde que llegó a Valdebebas el foco ha estado puesto en su físico.

Confirman por el medio de comunicación que Franco ha tenido que ganar hasta 10 kg de masa muscular desde que fichase por Real Madrid. Mastantuono ha sido importante para Xabi Alonso desde el primer momento, pero siempre se tuvo especial cuidado en saber de qué manera iba a poder adaptarse a un fútbol más exigente desde lo físico que el que el jugador estaba acostumbrado. Dejan en claro que el zurdo ha ganado ya bastante peso en una medida que consideran esencial para transitar de la mejor manera posible su primera temporada en el equipo más grande del mundo.

Mastantuono realizará muchos ejercicios de Core a lo largo de las próximas semanas. Pensar en una fecha de regreso de momento es absolutamente irresponsable teniendo en cuenta la particularidad de lo que supone la pubalgia en una edad como la suya. Fortalecer la zona, trabajar codo con codo con los fisios del club en un programa de prevención de lesiones e igualmente seguir aumentando la masa muscular en su cuerpo a nivel general son los primeros pasos para dejar atrás una dolencia que en Real Madrid ni mucho menos considera el menor.

Sin prisas en Real Madrid en cuanto al regreso de Mastantuono: GETTY

Que Mastantuono gane estabilidad en su tren inferior, resistencia muscular ante el desgaste dele de vuelta en banda derecha e igualmente aceleración por medio de potencia en sus piernas será la siguiente fase. Pretenden por la Casa Blanca que el futbolista no se reincorpore a la actividad hasta que no haya desaparecido cualquier tipo de dolor en dicha zona de su cuerpo. No hay prisas ahora mismo por reincorporarle a una plantilla donde ya suma más de 8 titularidades con apenas 18 años. Se vienen semanas de mucho trabajo en Valdebebas alrededor de lo físico para un Franco que como diferentes figuras de la actualidad por España, sufre con la pubalgia.

Publicidad

Publicidad

Los rivales de Mastantuono no dan pasos al frente en Real Madrid

La lesión del argentino frente a Valencia le hizo salir de una lucha por la titularidad que de momento no tiene dueño en cuanto a la banda derecha de Real Madrid hablamos. Jugadores como Rodrygo o Brahim han tenido más oportunidades desde la baja del argentino, pero de momento no tumba y la puerta del 11 titular de Champions.

Es uno de los grandes debates que ha tenido Xabi Alonso desde inicios de año. De momento ninguno de los aspirantes a titular por derecha se hace fuerte y seguramente esta sea la mejor noticia para Mastantuono de cara a sumar la mayor cantidad de minutos posibles esta campaña. Hasta que llegue ese momento, mucho trabajo en gimnasio y calma en el día a día.

En síntesis

El plan del Real Madrid para Franco Mastantuono se enfoca en trabajar intensamente su tren inferior para prevenir futuras lesiones.

para se enfoca en trabajar intensamente su para prevenir futuras lesiones. El argentino ha tenido que ganar hasta 10 kg de masa muscular desde que llegó a Real Madrid para adaptarse a un fútbol más exigente físicamente.

desde que llegó a para adaptarse a un fútbol más exigente físicamente. El objetivo principal es que Mastantuono no regrese a la actividad hasta que haya desaparecido cualquier dolor de la pubalgia.

Publicidad

Publicidad

ver también Mastantuono, dentro del primer gran dilema de Xabi Alonso en Real Madrid