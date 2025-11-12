Estalló la interna en Real Madrid: tres pesos pesados contra Xabi Alonso y Mastantuono en medio de la polémica

Ni siquiera Franco Mastantuono escapa de la polémica. El argentino se ve salpicado por informaciones que a lo largo de las últimas 24 horas han puesto patas arriba el universo Real Madrid. Se habla de una interna total alrededor de la figura de Xabi Alonso. Tambíen de un vestuario ni mucho menos contento con el cambio de entrenador. Se nombran viejos vicios y comportamientos que durante el final de la era Carlo Ancelotti ya generaron un contexto más que enrarecido por la ciudad deportiva de Valdebebas. Se señala que el argentino incluso, se quejó de no jugar frente a Barcelona semanas atrás.

Vamos por partes. El comunicador Iñaki Angulo fue el primero en prender el ventilador alrededor un sentimiento de tensión en el vestuario del Real Madrid que ya parece un secreto a voces. Denuncia que jugadores como Federico Valverde, Vinicius o Jude Bellingham se encuentran más que en contra de los comportamientos de Alonso como entrenador. Sus decisiones a nivel tanto táctico como del manejo del día a día serían el principal punto de foco. El argentino Mastantuono entra en este debate al haberse quejado, supuestamente, después del encuentro frente a Barcelona por no haber sido titular frente a los culés. Señala el periodista que uno de sus rivales en la posición y con casi tres años en el club (se entiende Brahim Díaz), le habría recriminado de manera tajante su actitud frente a las decisiones del entrenador. Mucho más por su rendimiento tras haber contado con cerca de 8 titularidades con apenas un gol en lo que vamos la temporada.

Pero la trama va mucho más allá. The Athletic la semana pasada denunciaba que diferentes futbolistas del Real Madrid se quejan de los métodos de Xabi Alonso. Se habla de un vestuario que no entiende ni mucho menos la meticulosidad con la cual se preparan los encuentros. Tampoco las largas sesiones de video que tiene el entrenador para sus jugadores. Igualmente los estrictos horarios que este pone desde su llegada al estadio Santiago Bernabéu. El gen dominante que intenta imponer desde su arribo a la capital española choca con otra forma de entender el día a día. De momento todo parece simplemente un lance de quienes se encuentran por primera vez. Pero es que las filtraciones incluso pasaron la prensa española.

Ahí aparece el periodista francés Romaín Molina. Denuncia que en el final de la era Carlo Ancelotti, diferentes futbolistas se ausentaron de varios entrenamientos. También que después de partidos como visitante se marchaban en viaje a destinos como Ibiza. Todo esto en el ecuador de la temporada y en un modus operandi que pretendían repetir con Xabi Alonso. El vasco ni mucho menos habría permitido dichos comportamientos. Gracias a esto, se habría generado un nuevo foco de conflicto a todo lo nombrado líneas atrás. El galo también denuncia un fuerte enojo por parte del entorno de los futbolistas brasileños alrededor del supuesto favoritismo que entienden que ha tenido Franco Mastantuono desde su llegada y para ser titular. Una caldera que en tiempos del parón de selecciones se agranda.

A todas estas informaciones se le suman diferentes episodios vistos por el aficionado promedio. La salida de Federico Valverde del 11 para enfrentarse con Kairat Almaty en la Champions después de dar la rueda de prensa supone el primer ejemplo de todo lo que se podría estar maquinando lejos de las cámaras. Las protestas de Vinicius ante los cambios. Los pedidos públicos de Alonso para que Bellingham ejerza más de centrocampista que de delantero. O tabimbién la la desaparición sin minutos hasta el 1 de noviembre para Endrick muestran un ambiente más que enrarecido para un proyecto que no nos olvidemos, tiene apenas pocos meses de vida. La rueda de prensa del entrenador vasco frente a Elche se espera que tenga diferentes consultas alrededor de su relación con diferentes pesos pesados de la plantilla.

Los escuderos de Xabi Alonso

Romain Molina señala a Aurelien Tchouameni, Kylian Mbappé, Arda Güler y Eder Militao. Estos serían la parte del vestuario del Real Madrid que se encuentra del lado de su entrenador en esta lucha de poder. Se les entiende como los jugadores más cercanos al nuevo cuerpo técnico. De misma forma como quienes más lejos se pretenden instalar de todas las disputas que se han dado a lo largo de las últimas jornadas. Algo se rompió meses atrás y desde el Clásico frente a Barcelona a partir del episodio con Vinicius, estalló por todo lo alto.

No era una situación diferente en la cual esperaba Xabi Alonso. El comunicador y socio del club, Ramón Álvarez De Mon, ha confirmado en diferentes ocasiones que la propia directiva del Real Madrid le alertó al nuevo DT de los diferentes egos que se encontraría en su día a día por Valdebebas. También del desgaste que habría sufrido Carlo Ancelotti en los últimos meses producto de lidiar con una plantilla cada vez más empoderada y con comportamientos que en el último tiempo ni mucho menos habían estado a la altura del club. Tras una temporada sin títulos y de 12 meses donde nos ha tocado ningún metal, ni mucho menos se respira paz en el entorno del equipo de la capital española.

