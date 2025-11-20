Courtois se une a las críticas a Lamine Yamal: “Es un enemigo y no nos respeta”

Las palabras de Lamine Yamal en la previa del último Real Madrid vs. Barcelona siguen presentes. El último en analizarlas no fue otro que Thibaut Courtois. El portero belga, tajante sobre todo lo ocurrido en las horas anteriores a la victoria de los dirigidos por Xabi Alonso. Los dardos de la joya, indician, fueron claves para vencer.

“Cuando estemos tranquilos, en un entorno confiado, te puedo decir cosas que igual no hubiera querido decir. Lamine es un gran jugador, pero al final habló calentando el partido y la prensa salta encima. Necesitábamos ese ambiente, necesitábamos ese fuego. Es un enemigo y hay que ir a por ellos porque cuando han ganado tampoco nos han respetado. Un Clásico motiva sí o sí, pero escuchar esas cosas te motiva más”, palabras de Courtois en su paso por el Partidazo de COPE. Afirmó que todo llegó al vestuario blanco y que ahí todo terminó de decantarse.

No nos olvidemos que hablamos de una serie de reflexiones y gestos de Yamal en la previa que en un evento con Ibai Llanos como mínimo sondeaban la posibilidad de que Real Madrid ‘robaba’. Una jerga más propia de un hincha que de quien se juega los puntos en horas. Courtois confirma que fue el mejor de los combustibles para cortar la racha ante los culés.

Fue una noche caliente y donde sin dudas había cuentas pendientes. Eso sí, el belga descarta problemas entre compañeros de selección por lo ocurrido: “¿La pelea tras el final del Clásico? Eso se queda en el campo. Si mañana Carvajal o Dean Huijsen están en la selección habrá cero problemas con Lamine. Yo, si lo veo en un restaurante, lo saludaría. No hay ningún problema entre Lamine y yo”.

Courtois, uno de los enfrentados con Yamal tras el pitdo final: GETTY

La victoria por 2-1 con los goles de Kylian Mbappé y Jude Bellingham fueron vitales para mantener el liderato. Courtois afirma que todo queda en el pasado y que no duda que las palabras de Yamal en la previa del choque no volverán a repetirse. Lances del juego, de la experiencia y de quien ha vivido muchos Clásicos se unen para entender las dos caras de la moneda.

Courtois niega que el vestuario esté roto

“Estamos entrenando bien y hay buena relación con el míster. En el vestuario siempre habrá gente que esté un poco descontenta por no jugar tanto, pero en nuestro equipo todo se habla de cara en las reuniones y no hay ningún problema. Leo algunas informaciones y digo ‘Esto no es verdad, no es así’”, confesaba alrededor de las informaciones de una guerra en Valdebebas. Pide pasar página y pensar en lo que viene por delante.

Real Madrid se alista para el final del 2025. Elche, Olympiakos, Girona, Athletic Club, Celta de Vigo, Manchester City, Alavés y Sevilla son los oponentes que vienen por delante para un club que marcha líder en LaLiga. Esto, mayoritariamente, gracias a una victoria en el Clásico donde Courtois no duda que las palabras de Yamal calentaron todo.

