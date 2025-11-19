Candidato a presidente del Barcelona tiene planes para Messi si gana las elecciones: “Lo de la estatua es poco”

Fútbol Club Barcelona pronto vivirá elecciones. Todo ello pensando en una presidencia donde el nombre de Lionel Andrés Messi aparece como uno de los puntos más importantes de la campaña. En la presentación de su candidatura, Víctor Font dejó en claro como podría incluir al argentino como parte de su plan para pasar página de la gestión Joan Laporta.

“Tenemos que abrazar a Leo Messi y hacer todo lo posible para que, cuanto antes, Leo Messi tenga el rol en el Barça que, como dijo la semana pasada, quiere tener y que a todos los culés nos haría ilusión. Que tenga una estatua queda muy corto”, palabras de Font en charla con Mundo Deportivo. Fue el rival de Laporta cuatro años atrás y en un contexto donde prometer que Lionel seguiría en el club fue la principal carta de Joan para vencer.

Consultado por la posibilidad de tenerle cedido unos meses, el candidato presidencial no duda que Messi tiene todas las puertas abiertas del Camp Nou si quiere volver a jugar minutos oficiales ahí: “¿Si me gustaría un Last Dance? A mí personalmente, como culé, piel de gallina, pero obviamente esto depende de él y lo que no hay que hacer es intentar utilizarlo”.

“Yo creo que Laporta lo ha hecho y lo ha hecho muchas veces y creo que de forma equivocada, la última vez más notoria fue en las elecciones. Otro ejemplo más de promesa incumplida y yo creo que a Messi no se le tiene que utilizar, pero Messi tiene que saber que yo lo primero que haré cuando gane las elecciones será coger el teléfono y llamarle a él. Será la primera llamada telefónica que haré”, finalizaba Víctor Font alrededor de la importancia que tiene el argentino para unas elecciones marcadas todavía por su figura.

Victor Font tiene el apoyo de Xavi y busca el de Messi antes de ser presidente del Barcelona: GETTY

El argentino ha dejado en claro que de momento no tomará partido en la batalla de las urnas. Se trata de una elección vital para el futuro del club en lo deportivo, en lo económico y por encima de todo, alrededor de una serie de heridas del pasado donde surge el nombre de Lionel por todo lo alto. Si Font derrota a Laporta, tiene las puertas abiertas para volver.

Pide que Messi no participe en la campaña

Inicios del 2026 es la fecha donde los culés irán a las urnas. Salvo giro de 180 grados Laporta conformará su equipo en los próximos meses para competir por un nuevo mandato. No es gratuito que en las últimas horas haya hablado justamente de la posibilidad de ponerle una estatua a La Pulga en los aledaños del nuevo Camp Nou. Font pide no usar al 10 como hace 4 años.

“Nuestra obligación es la de hablar con todo el mundo que pueda hacer contribuciones de futuro y que es importante que conozcamos cuáles son sus intenciones. Pero lo que digo es lo que es también importante, saber que estos son activos del club. Y que utilizarlos no tiene ningún sentido. Pero lo que he dicho, la primera llamada que haré cuando ganemos las elecciones será Leo Messi”, marcaba un Víctor Font que espera que pueda llamar al argentino como presidente del Barcelona al final de la batalla. Figuras fuertes como Xavi Hernández ya están en su barco.

