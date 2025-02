Julián Álvarez desvela los motivos que le llevaron a dejar a Guardiola en Manchester City: “En la final de la Champions no entré”

Tanto Julián Álvarez como Atlético de Madrid disfrutan de una relación que empezase hace poco más de nueve meses con Diego Pablo Simeone como el más favorecido de su salida del Manchester City. En una entrevista a lo largo de las últimas horas, el ex atacante de Pep Guardiola desvela los motivos que le llevaron a romper filas en el conjunto del catalán para unirse al tercer gran proyecto de LaLiga española de cara a los próximos años. Niega por todo lo alto que su relación con el ex estratega de Barcelona o Bayern Múnich sea negativa.

Habló en Infobae un Julián Álvarez que luego de su gol frente al Barcelona por la ida de semifinales de la Copa del Rey ya vive estadísticamente hablando a su mejor temporada en Europa. Todo ello de la mano de un Atlético de Madrid donde se le han dado tanto las oportunidades como minutos que el Manchester City parecía imposible tener sabiendo que Erling Haaland era el titular. El juvenil de River Plate no duda sobre los motivos que le llevaron a dejar la Premier League.

“En Manchester City desde que llegué confiaron en mí. Me trajeron desde River a Europa. Jugué un montón de partidos, hice muchos goles, ganamos títulos. Eso fue perfecto. Y si hubiese seguido ahí también hubiese estado cómodo. Siempre dije que estoy muy agradecido al club, pero sí que necesitaba algo. Algo dentro mío me decía que necesitaba un desafío diferente, buscar algo nuevo, que era no motivación, porque siempre voy a querer seguir por más, pero sí algo que no sé…Un reto diferente en mi carrera. Y sentí que acá podía ser mi lugar para desarrollarme mejor, para encontrar mi mejor versión como futbolista. Entonces fue un poco por eso”, empezaban un Julián Álvarez sincero alrededor de los motivos para dejar al equipo más regular de la última década en Europa. El deseo por crecer, indica, fue la clave de todo

El argentino niega por todo lo alto que algo se haya roto con Guardiola o su cuerpo técnico en el camino. Simplemente se trató de una decisión de quien quiere sentirse importante en las grandes noches. Julián Álvarez desvela cómo aquella definición frente al Inter de Milán en la ciudad de Estambul por la final de la Copa de Europa marcó un precedente en su cabeza: “Sí que uno por ahí quiere jugar los partidos más importantes. Como dije, no sé, en la final de la Champions; no entré. En la semi jugué poco tiempo, y ese tipo de partidos sí que me hubiese gustado jugarlos. Un poco por eso que decía antes pienso en el cambio”.

La ausencia de protagonismo en las grandes noches, la clave de Julián Álvarez para dejar a Guardiola: GETTY

En verano del 2024, Atlético de Madrid pagó cerca de 75 millones de euros por un futbolista que desde entonces se ha convertido en la gran carta del Cholo en ataque. Son ya 20 goles a lo largo de 39 encuentros oficiales con un conjunto colchonero que luchan en los 3 frentes. Solamente Radamel Falcao tuvo un mejor inicio de carrera por el equipo rojiblanco de la capital española. En medio de su primera campaña lejos de Guardiola, Julián Álvarez desvela los verdaderos motivos para dejar al Manchester City.

Julián Álvarez niega mala relación con Guardiola

“De hecho, por ahí se dice más de lo que lo que realmente es. Las últimas conversaciones que tuve con Pep fueron de `muchas gracias por todo lo que nos disté en dos años. Fueron muchísimos títulos. Nunca hiciste ningún problema, no trajiste ningún ni un quilombo en el club. Nada. Siempre te brindaste al máximo´. Ni una queja. Siempre fueron palabras de agradecimiento y mías también hacia el club”, más reflexiones del argentino. Deja en claro que todo se trató únicamente de una decisión deportiva.

Julián Álvarez, único en ganar un triplete en Madrid

Queda mucho para que los dirigidos por Simeone puedan verdaderamente optar a este ítem, pero ya cuentan en sus filas con un futbolista acostumbrado a la presión que se viene en los próximos meses. Por primera vez desde el año 2014 que los colchoneros se encuentran vivos en las tres grandes competencias a estas alturas del año. 11 temporadas atrás terminarían ganando LaLiga en el campo del Barcelona y cayendo en la definición de la UEFA Champions league frente al Real Madrid en Lisboa. Repetimos que nunca a 27 de febrero contaban con tantas opciones de poder soñar con un registro que en España solamente el conjunto culé ha tocado. Se vale soñar.

