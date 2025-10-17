Julián Alvarez enloquece a los hinchas de Atlético de Madrid y logran un récord histórico

Atlético de Madrid se prepara para el regreso a la actividad. Todo ello tras un parón de selecciones donde los dirigidos por Diego Pablo Simeone perdieron a buena parte de sus titulares a manos del universo de naciones. Mientras se alistan para recibir a Osasuna el día sábado, el equipo de la capital española anunció un nuevo récord histórico en cuanto a su afición se refiere. Este boom alrededor de Julián Alvarez ayuda.

61.304. Es el número mágico que por estas fechas tiene un Atlético de Madrid donde se ha conseguido un nuevo récord en cuanto a abonados se refiere. Las propias cuentas en redes sociales y página web del equipo de la capital española confirmaron el hito a lo largo de las últimas horas. Nunca en sus más de 122 años de historia se habían podido consolidar semejantes registros en cuanto a la asistencia de público a un estadio del equipo colchonero. Varios ítems se juntan para entender todo.

Por supuesto que el final de la era Vicente Calderón en el conjunto colchonero ayuda. Hablamos del estadio que para muchos mejor resume la idiosincrasia del hincha de Atlético de Madrid. Pero también de un recinto que se había quedado anclado en el tiempo y el cual era necesario reformar para poder darle más hueco a toda la masa social del club. El traslado al estadio Metropolitano en el año 2018 ha permitido recibir a más hinchas en el día a día e igualmente, captar más socios en una ciudad donde los éxitos deportivos de Real Madrid siempre son un obstáculo en este sentido.

A todo esto se le suma por supuesto el hecho de que fichajes como el de Julián Alvarez siempre generan un boom en cuanto a la asistencia de público se refiere. El argentino vive su segunda temporada en una entidad donde Diego Pablo Simeone fue vital para sacarle de Manchester City. También el gran acreedor de uno de los fichajes más capitales en toda la historia reciente del club. La Araña se prepara para una seguidilla de partidos absolutamente vital con el objetivo de mantener con vida el sueño de levantar títulos colectivos.

Récord de abonados en un Atlético de Madrid volcado con Julián Alvarez: GETTY

Como mínimo y hasta nuevo aviso, Atlético de Madrid ya sabe que en cada jornada más de 61.000 almas verán a Alvarez en el estadio Metropolitano en la capital española. Lo seguiremos confirmando este día sábado y cuando haya que recibir a Osasuna después de un inicio de temporada con algunas irregularidades en las filas de Simeone. Julián suma hasta la fecha un total de 7 goles en 9 presentaciones. Récord histórico para un conjunto colchonero donde ni mucho menos hay miedo a los éxitos del clásico rival de la ciudad a la hora de buscar nuevos hinchas.

